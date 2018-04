Las atroces condiciones de los subcontratados de Airbus España se agravan: casetas con goteras y ordenadores inundados

Los subcontratados de Airbus España siguen en pie de guerra. Los sindicatos han convocado una huelga general en la sede de Getafe (Madrid) el próximo 25 de abril para protestar contra “las casetas de la vergüenza, que van en contra de toda ley de prevención de riesgos laborales”, así como “acceso al comedor y parkings sin restricciones ni discriminación”.

Tras las vacaciones de Semana Santa los subcontratados de Airbus España regresaron a sus puestos de trabajo. La sorpresa al llegar a sus instalaciones -casetas prefabricadas igual a las usadas en el sector de la construcción-fue mayúscula: goteras debido a las lluvias de las últimas semanas que habían mojado todos los aparatos electrónicos y las regletas de acceso a la electricidad. No pudieron comenzar a trabajar inmediatamente, pues debían dejar secar todos los enseres de oficina.

Fuentes de los empleados explican que las condiciones son “infrahumanas”, un escenario que no ha cambiado demasiado a pesar de los paros progresivos que se han ido haciendo en los últimos meses. De hecho, este mismo miércoles los sindicatos han convocado un parón a mediodía a las puertas de la sede de la compañía en Getafe. Esto con los días de lluvia, pero los días de altas temperaturas, según detallan, aparecen avispas y malos olores en los baños.

Una de las pancartas ha hecho alusión a las casetas donde trabajan los empleados subcontratados de Airbus España durante el ‘movimiento sindical Tarjetas Rojas’ de este mediodía. “Con goteras y sin luz. Barracón de la vergüenza”, rezaba la enseña. Por ello, exigen a la compañía “adecuación de los puestos de trabajo. Basta de casetas, es algo que va en contra de toda ley de prevención de riesgos laborales”.

Con respecto a la movilidad, los sindicatos que defienden a los subcontratados de la compañía no tienen acceso ni a los aparcamientos de la plantilla oficial de Airbus España ni tampoco a las rutas de transporte. “Pedimos acceso a estas rutas colectivas sin merma económica a nuestros ya precarios salarios, así como acceso al parking sin restricciones, discriminaciones ni horarios”.

Tras las últimas protestas, explican a este periódico fuentes del sector, desde Airbus España ha abierto un parking alternativo para, de algún modo, “reducir la frustración de los empleados que no llegan a primera hora y no puede aparcar”. No obstante, explican las mismas fuentes consultadas, el aparcamiento está a unos 20 minutos caminando.

Eso sumado a que, además, están comenzando a recibir multas de aparcamiento por parte del Ayuntamiento de Getafe y están sufriendo robos en sus vehículos. Con respecto a las casetas, también detallan que algunas de ellas han sido reparadas, pero “nada efectivo”.

También explican que solo pueden hacer uso del comedor en horarios reducidos, “a pesar de cobrar un 30% menos de media que el personal que sí forma parte de la plantilla y pagamos el doble por la misma comida”, señalan desde el movimiento sindical ‘Tarjetas Rojas’.

Ante todo esto, los sindicatos han convocado una huelga el 25 de abril, aunque entre el jueves y el viernes se celebrará una mediación con la compañía para poner sobre la mesa todas las peticiones de los subcontratados.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con la compañía Airbus España sin obtener respuesta sobre las condiciones laborales en las que trabajan los subcontratados. Fuentes de los empleados explican que es la multinacional la que decide subcontratar, por ello alegan que debería hacerse responsable de las condiciones laborales.

Airbus es una compañía internacional clave en la aeronáutica europea y mundial, por ello posee un volumen de trabajo abultado y necesita de una plantilla generosa. Los perfiles que se demandan en la compañía son ingenieros aeronáuticos, delineantes, montadores, pilotos y un largo etcétera.

Las modalidades de empleo en la compañía suelen ser diferentes: prácticas para estudiantes y recién titulados, contratados indefinidos y temporales (plantilla de Airbus); aunque otra de las maneras de trabajar para Airbus puede ser a través de 200 subcontratas que brindan servicio a la multinacional. Algunas de las subcontratas más conocidas son Altran Innovación, Logiters Logistica, 3M España, Atos Spain, entre otras muchas.