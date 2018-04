El lujo es España ‘toma ritmo’: crece un 9% en 2017 hasta los 9.000 millones de euros

El mercado del sector de alta gama en España creció un 9% en 2017, hasta alcanzar los 9.200 millones de euros, de los cuales la mitad corresponden a marcas españolas, según se desprende del informe ‘Spanish Excellence: Today & Tomorrow’, elaborado por la consultora Bain & Company para Círculo Fortuny en el que se han analizado 1.000 empresas internacionales y 50 españolas. El ‘estudio’ constata además que con este ritmo de crecimiento del 9% y el 10% previsto para los próximos años, el mercado del lujo alcanzaría unos ingresos de 21.000 millones de euros, lo que situaría a España en el “núcleo duro de la excelencia mundial”.

En concreto, el ritmo de crecimiento en España ha sido superior al registrado a nivel mundial, que fue del 5% el pasado año, lo que sitúa al mercado nacional como un destino emergente de la alta gama en Europa.

“Las cifras del sector son aún modestas en comparación con Francia e Italia, ya que facturamos una tercera parte que ellos”, ha asegurado el presidente ejecutivo del Círculo Fortuny, Carlos Falcó, durante la presentación del informe.

“Tenemos mucho camino que recorrer, pero nuestros productos y servicios ofrecen experiencias únicas, especialmente en el sector de alimentación gourmet y el sector hotelero de alta gama, muy apreciadas y valoradas por el mercado. Además, estamos observando cómo la demanda de los consumidores más jóvenes y la capacidad de compra de los millones de turistas que disfrutan de nuestro país, puede impulsar el crecimiento en los próximos años, si tomamos medidas y aprovechamos nuestras fortalezas”, ha reiterado Falcó.

De esta forma, los artículos personales de alta gama, que representan 5.100 millones de euros en 2017, crecieron un 12%, más de la mitad de los ingresos del sector en España. Los turistas representan entre el 80% y el 85% de las ventas y los consumidores de nacionalidad china se sitúan en lo más alto del ranking, copando un 35% del segmento.

El informe muestra que los consumidores locales representan entre el 15% y el 20% y siguen siendo un segmento de demanda relevante, especialmente para belleza y bienes de lujo personales. Por regiones, el mercado se concentra principalmente en las principales ciudades, Madrid y Barcelona, que suponen el 80% del mercado.

La socia de Bain & Company en Milán y autora principal del estudio, Claudia D’Arpizio, ha destacado el buen momento del sector en España. “Tras la crisis, España ha despegado con mucha fuerza en el mercado de alta gama. Se está posicionado para elevar su perfil como un destino de excelencia y productor de bienes de alta gama”, ha asegurado.

“Para ello, España tendrá que aprovechar sus fortalezas, como una oferta hostelera diferenciada y un próspero ecosistema de alimentos gourmet, con el fin de potenciar aún más su marca entre los consumidores locales e internacionales”, ha desvelado.

1.800 millones de ingresos de hostelería

D’Arpizio ha destacado que en España, que tiene la cuota más alta de restaurantes con tres estrellas Michelin, la gastronomía “sube con mucha fuerza”. Así, los ingresos obtenidos por la hostelería y los restaurantes de alta gama se dispararon un 7%, hasta los 1.800 millones de euros en 2017, siguiendo la tendencia positiva de los últimos cinco años, mientras que la alta cocina representó los 149 millones de euros en 2017, entre los que se incluyen los 187 restaurantes con estrella Michelin.

De esta forma, las cadenas hoteleras de gran alta gama que no están presentes en España como Four Seasons o The Peninsula han anunciado que abrirán hoteles en el mercado nacional a lo largo de 2019.

Por su parte, la categoría de la alimentación gourmet, los vinos de alta gama y los licores representan 1.500 millones de euros en 2017, lo que supone un incremento del 5%, en un mercado que está dominado por actores locales, ya que el 80% de la cuota es nacional.

El informe subraya que las exportaciones son cada vez más relevantes para las compañías españolas, concretamente en el sector del vino, lo que pone de manifiesto el gran potencial aún sin explorar por las marcas españolas en el escenario internacional.

Por último, las firmas de bienes de diseño de alta gama alcanzaron los 800 millones de euros en 2017, un 3% más, impulsadas por el repunte de las ventas nacionales después de la crisis financiera mundial, pero con un crecimiento aún débil comparado con el resto de segmentos.

Por otro lado, el sector del lujo cree que se debería de reforzar el apoyo institucional y promover medidas en el ámbito normativo y de negocio para apoyar el crecimiento del sector en los próximos años, como por ejemplo acelerar y simplificar el proceso de expedición de visados a turistas de origen chino, mejorar las conexiones con vuelos internacionales y promover la exportación y la sostenibilidad.

El informe estima que el mercado de alta gama en España crecería entre un 9% y un 10% anual (entre 7.000 y 8.000 millones de euros al año), impulsado por los segmentos clave de bienes personales de alta gama, el sector hotelero y restaurantes de alta gama.