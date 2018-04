Vodafone tendrá que reembolsar a un cliente por una suscripción porno que no autorizó

Vodafone se ha visto obligada a reembolsar a un cliente el importe del servicio de pagos a terceros tras poner una reclamación en el ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Tal y como adelantó OKDIARIO, el cliente sostiene que “le dieron” de alta en la suscripción con contenidos para adultos CELL CANDY BV el pasado 4 de noviembre sin su consentimiento.

En una misiva la operadora británica reconoce a Javier que “se ha procedido a devolver al cliente 54,45 euros que corresponde al consumo de Pagos a Terceros, dado que el reclamante no está conforme con dicha facturación”. El escrito añade que “desde Vodafone-Ono se trasladará dicha información al proveedor, quedando a disposición de éste la opción de tomar las medidas que estime necesarias”.

La historia de Javier empieza cuando observa en su factura un cobro de 54,45 euros por un servicio para adultos de pagos a terceros que no había autorizado. “Nunca me suscribí a nada, ni me enviaron SMS advirtiéndome, ni tampoco la empresa tercera (CELL CANDY BV) dándome la bienvenida e informándome del precio del servicio” afirma.





La reclamación “debe hacerse al tercero”

Perplejo ante esta situación Javier llama a la compañía de telefonía. En esa llamada le reconocen que tenía el servicio de pagos a terceros activado por defecto. La respuesta que recibe de la compañía de telefonía es que la responsabilidad no es de Vodafone. Le aseveran que cualquier reclamación “debe hacerse al tercero”.

Puesto que los servicios de contenidos como aplicaciones o suscripciones se realizan a través de empresas (de terceros) ajenas a Vodafone, Javier puso una reclamación tanto a la empresa CELL CANDY BV como en el ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Vodafone niegan se activen por defecto

En el escrito la operadora roja señala que estas suscripciones “son contratados directamente entre el cliente titular de la numeración móvil y el tercero sin, ser Vodafone parte de la contratación”. Entre tanto niegan que los servicios de pagos a terceros estén activados por defecto.

En conversaciones con OKDIARIO, la compañía de telefonía aseguran a OKDIARIO que “a veces, puede suceder, que los usuarios sin querer o a través de la web activen estos servicios.” Asimismo, insisten a este periódico, desde Vodafone, que cuando sucede un caso de este tipo “siempre ofrecemos la posibilidad de darse de baja cuando comprobamos que se trata de una activación involuntaria.”