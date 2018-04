Las ventas de Reliquiae superarán el millón de euros en 2017 y prepara una nueva ampliación de capital

La marca de marroquinería de lujo asturiana Reliquiae, que abre su primera ‘flagship store’ en Serrano 72 (Madrid), espera cerrar el ejercicio 2017 con una facturación por encima del millón de euros, tras conseguir en 2016 unas ventas de 800.000 euros. Curiosamente, la misma cifra que levantó en el mes de octubre en una ronda de financiación, aunque no será la única. La compañía, con clara visión internacional y presente en una veintena de países, prepara una nueva ampliación de capital que comenzará en las próximas semanas.

El nuevo punto de venta de Reliquiae, una cuidada boutique en la Milla de Oro de Madrid, abre sus puertas este miércoles. Al adentrarte, quieras o no, te fijas en una fotografía en blanco y negro que domina el ambiente. En la instantánea se retrata a José Jareño, un artesano de Gijón que a finales de los años 50 abrió un taller de tapicería para atender la demanda de un nuevo tipo de cliente más moderno.

Tras décadas en funcionamiento, la empresa familiar pasó a manos de Héctor Jareño, la cabeza visible y director artístico de Reliquiae, y se transformó por completo. Ahora aquel taller es un lugar donde se diseñan y elaboran bolsos y marroquinería de alta gama, cada uno de ellos se trabaja de manera artesana y se dedican como mínimo 8 horas de trabajo.

Héctor, vestido con una magnífica -y envidiable- americana cruzada de Yves Saint Laurent, esperaba dentro de la tienda madrileña rodeado de sus ‘Reliquiaes’. Estaba sonriente, como el que emprende una aventura transatlántica, pero con una humildad y una sencillez dignas de la prosa ‘delibiana’.

Por esta zona madrileña pasan cada día cientos de personas, la mayor parte de ellas proceden del sector del turismo, de hecho, se trata de una de las calles en la que más ventas se generan anualmente.

El CEO de la compañía explica que, sin duda, Madrid es uno de los destinos más atractivos para los turistas de todo el mundo, “es una gran capital cultural y tiene mucho que ofrecer”. Eso sí, no se lanzan solo a la conquista del turista con alto poder adquisitivo, pues según señala Jareño, “no nos cerramos a nada, me encantaría mantener los grandes clientes que tenemos en España, pero que también que nos conozcan todos aquellos que visiten la ciudad”.

Cerrar 2017 con una facturación de un millón de euros

Reliquiae está presente en 28 países, cerró 2016 con una facturación de alrededor de 800.000 euros, pero este ejercicio quiere superarse. Jareño asegura que espera a cierre de 2017 “logremos el millón de euros de ventas, espero incluso que podamos superarlo”.

El lujo español de asturiana está teniendo una gran acogida en Asia. Jareño explica que fuera de nuestras fronteras están trabajando con Tasaki, “una marca de joyas maravillosa de un altísimo valor y prestigio con la que estamos desarrollando una estrategia de implantación en Asia”. También, según detalla el CEO, “de manera paralela, nosotros estamos trabajando en aumentar nuestra red comercial en todo el mundo”. Este 2018 esperan tener presencia en toda Europa, así como Latinoamérica -especialmente en México- y también en Reino Unido.

“El siguiente reto”, explica, “es abrir nuestro segundo punto de venta este año en Barcelona”. Relata que la ciudad es “un polo de atracción importantísimo dentro de España, hay grandes ejemplos de lo que está en nuestro ADN que es la arquitectura y creo que forma parte indispensable de un ideario de la esencia de lo que es España“.

El beneficio, de momento, está haciéndose esperar. “Estamos ahora en proceso de reinversión absoluta, cerramos una ampliación de capital a finales de 2017 y en las próximas semanas comenzaremos un nuevo proceso de ampliación dirigido para acometer nuevas inversiones”. En el mes de octubre, Reliquiae levantó en una ronda de financiación 800.000 euros, una operación que dio entrada a inversión privada -representada por Llana Consultores- y pública con la llegada de la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias (SRP).

“Preparamos nueva ampliación de capital”

Jareño cree que la entrada de nuevos socios supone una nueva oportunidad. Además, ha subrayado el CEO de Reliquiae, “nosotros siempre hacemos una búsqueda de inversores que tengan unos valores compatibles con los de la marca”. Por ello, destaca que “no estamos buscando sólo capital, sino personas que entiendan muy bien qué es lo que queremos hacer, que esto es un concepto a largo plazo y que no es una inversión especulativa”.

Sin prisa, pero sin pausa. Así está siendo la estrategia de crecimiento de Reliquiae. “Queremos que sea sostenible, no estamos pensando en grandes expansiones, sino en dar pasos pequeños y muy seguros, pero continuados”, apunta el directivo asturiano

En su nueva ‘flagship store’ Reliquiae se rodea de las principales marcas de marroquinería internacionales. Lejos de mirar con miedo a la competencia, Jareño cree que “esto es muy bueno, la competencia te ayuda a fortalecer la marca de país, en este caso muy relacionada con el ‘saber hacer’ y la artesanía”.

Abrirá nuevo punto de venta en Barcelona a finales de 2018

Además, relata el diseñador, este ‘Made in Spain’ “goza de un prestigio internacional altísimo y eso a mí me parece muy bueno”. No obstante, cree que la diferencia de Reliquiae “es que ha hecho una apuesta muy fuerte para convertirse en el referente de marroquinería de alto valor española fuera de España”. Lo tiene claro el directivo español: “Queremos capitalizar ese ‘saber hacer’, ese valor cultural de la tradición para convertirlo en un producto único claramente diferenciado por el diseño y la calidad de ejecución del diseño para llevarlo fuera con una identidad de marca muy fuerte”.

Con respecto al equipo de Reliquiae, el diseñador explica que “es fundamental”. Y nos advierte: “No es una frase hecha, siempre hemos trabajado sabiendo que tenemos que rodearnos de los mejores perfiles en todo aquello a lo que uno no llega”. Ha añadido, además, que en el día de hoy -jornada de apuesta empresarial de altos vuelos- le gustaría “tener un recuerdo muy especial para Carlos Delso -consultor del mundo del lujo y profesor de IE muy querido en el sector- que fue, junto con Inmaculada Urrea y muchas personas más, alguien que confió en nosotros y que, desgraciadamente, se nos fue, pero sigue muy presente en todo lo que hacemos”.