Meliá White House: un excepcional hotel en el corazón de Londres en el que convergen lo clásico y lo contemporáneo

Ubicado en un edificio de gran valor arquitectónico, el hotel Meliá White House se encuentra en el corazón de Londres, concretamente en el entorno de Regent’s Park. El edificio del hotel es una construcción de 1936, en el que originalmente se encontraban los apartamentos de lujo The White House; de ahí el nombre de este hotel de la marca Meliá Hotels & Resorts.

Conservando su valor arquitectónico original de los años 30, en el Meliá White House convergen lo clásico y lo contemporáneo. Además, gracias a su reciente remodelación, quienes se alojen en este hotel disfrutarán de una experiencia única durante su estancia en Londres. El Meliá White House, que es un hotel de 4 estrellas, ofrece 581 habitaciones y, también, 112 apartamentos.

Las habitaciones del hotel se encuentran distribuidas entre los 8 pisos del histórico edificio. El Meliá White House dispone de 9 tipos de habitaciones para que los huéspedes puedan elegir la que más se adecúa a sus necesidades, ya sea con cama individual, doble o con dos individuales. También cuenta con habitaciones especialmente pensadas para personas con movilidad reducida. Por otro lado, el hotel ofrece 7 tipos de suites, para aquellos que quieran disfrutar de su estancia al máximo.

Para estancias de más de 7 noches, el Meliá White House cuenta con sus apartamentos, que combinan el toque personalizado de un alojamiento privado con los servicios, de gran calidad, que ofrece este hotel de 4 estrellas.

Además, el hotel dispone de The Level, el exclusivo servicio de la marca. Gracias a este servicio, los huéspedes que lo contraten tendrán acceso exclusivo a algunas instalaciones del hotel como al The Level Lounge, donde disfrutarán de un buffet de desayuno inglés y continental a diario. Además, en este exclusivo lounge, se sirve té, café, refrescos y pastelería durante todo el día. Cada día, de 6:00 a 20:30 h los clientes The Level pueden disfrutar de tapas y una variedad de bebidas alcohólicas cortedía del The Level Bar.

En cuanto a su oferta gastronómica, el Meliá White House ofrece una delicada variedad de selecta gastronomía. El restaurante The Place ofrece un concepto único en el centro de Londres. Para empezar el día, en él se puede disfrutar de un desayuno buffet y, además, ofrece la posibilidad de un almuerzo para llevar que incluye un servicio ‘hot box’ con productos a la parrilla como langostinos, bistec y solomillo, pescado fresco, pollo y paella. Por la noche, los clientes se pueden sentar en las mesas de The Place y disfrutar de una cena con variadas selecciones gastronómicas en un buffet internacional.

L’Albufera también se encuentra en el Meliá White House. Este restaurante ha sido recientemente galardonado un año más con la codiciada AA Rosette. Con una mezcla de tapas auténticas y clásicos tradicionales, L’Albufera presenta una exquisita experiencia gastronómica española en el corazón de Londres. Además, dispone de una bodega cuidadosamente seleccionada por su experto personal.

Recientemente establecida en Londres, el Meliá White House también alberga la coctelería Dry Martini by Javier de las Muelas que proviene de una galardonada coctelería de Barcelona, votada como una de las mejores del mundo. En la Dry Martini by Javier de las Muelas del Meliá White House se pueden encontrar una atractiva selección de cócteles y martinis, junto con tapas cuidadosamente seleccionadas. Dando un giro al clásico tradicional, Dry Martini presenta su propio Mar-Tea-Ni Afternoon Tea, donde los huéspedes del hotel pueden disfrutar de una exquisita selección de placeres que incluyen scones, combinaciones de tés y dulces mezclados con gotas de sus famosos martinis.

El Meliá White House además de ofrecer a sus huéspedes la mejor oferta gastronómica, también está comprometido con el modo de vida saludable. Por ello, este hotel forma parte del programa Balance by Meliá, un programa de alimentación natural y saludable. Se han reevaluado todos los menús del establecimiento y se ofrecen ahora opciones más saludables, destacando el valor nutricional de cada plato. El Meliá White House dispone de un centro fitness abierto las 24 horas, para que los huéspedes que deseen seguir con su entrenamiento durante su estancia en Londres puedan hacerlo.

Para los que visiten la ciudad por negocios o aquellos que deseen que su evento tenga lugar en este excepcional hotel, el Meliá White House ofrece 9 salas de reuniones y 2 business centers. Las 9 salas de conferencias cuentan con una capacidad para organizar congresos o actos privados de hasta 150 asistentes. Todas disponen de WiFi, equipos audiovisuales y sillas confortables; además el Meliá White House también ofrece la posibilidad de contratar servicios de secretaría y traducción.