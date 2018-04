‘Primavera caliente’ en Amazon: denuncia ante la Inspección de Trabajo y movilizaciones en Europa

Amazon se prepara para una primavera caliente. Tras hacer frente a su primera huelga en España, la compañía no ha terminado de resolver el conflicto con los trabajadores del centro logístico de San Fernando de Henares (Madrid). La plantilla ha convocado movilizaciones durante el mes de abril, está preparando una denuncia ante la Inspección de Trabajo y una demanda vía judicial por la implantación “unilateral” del convenio sectorial, aseguran fuentes sindicales.

Los trabajadores, cuentan, van a seguir luchando por mantener las condiciones laborales que tenían con su anterior convenio. Una lucha que van a elevar a Europa, ya que, están preparando acciones coordinadas con países como Francia, Alemania, Polonia e Italia. “Tenemos coordinación con todos estos países y estamos planteando acciones coordinadas, que no tienen por qué ser una huelga, pero consideramos que el mal que acecha a España le acecha a todo el mundo“, subrayan las mismas fuentes.

Aunque han intentado retrasar la denuncia ante la Inspección de Trabajo esperando una respuesta por parte de la compañía, consideran que “hay acciones de la empresa que se están tomando de forma errónea. Pensábamos que se podían solucionar en la negociación del convenio, pero no ha sido así”, indican.

Convenio sectorial

En relación a la vía judicial, las diferentes secciones jurídicas de los sindicatos CCOO, UGT y CGT están estudiando interponer una demanda por imponer “unilateralmente” el convenio sectorial. “Judicialmente, creemos que las medidas no están hechas en condiciones”.

La clave no es el convenio, sino la letra pequeña. “Hablamos del recorte de nuestras condiciones laborales. No importa qué convenio se aplique, siempre y cuando no afecte a nuestras condiciones como es el caso”.

Hasta la fecha, y en la práctica, la plantilla del centro madrileño no ha notado los efectos y tampoco han recibido una notificación individual, aseguran. “Notaremos las consecuencias cuando llegue la nómina”, dicen.

Amazon reaccionó a la huelga con un aumento del salario de entre el 1,6% al 5,6% anual. Asimismo, fuentes oficiales de la compañía señalan que “nuestro convenio anterior ha caducado y, por lo tanto, las nuevas condiciones han empezado a aplicarse a nuestros empleados desde el 1 de abril. Seguimos ofreciendo a nuestros empleados una compensación que esté en el rango alto dentro del sector logístico y consiste en un atractivo salario y un amplio paquete de beneficios: seguro médico privado, plan de pensiones de la empresa, seguro de vida y accidentes y descuento para empleados.”.

Pero, para la plantilla es una subida ‘trampa’ y consideran que dejan de lado otros aspectos que estaban sobre la mesa de negociación: entran los Complementos de Incapacidad Temporal (IT) -más conocidos por la baja por enfermedad-; el complemento de nocturnidad -a día de hoy en el centro madrileño es del 25% y en el sectorial del 20%-; el precio de las horas extra y los salarios.