Burger King pierde la batalla de la hamburguesa vegetariana en España

La cadena de restauración rápida Burger King se resiste, por el momento, a introducir la hamburguesa vegetariana en España. Según ha podido saber OKDIARIO, Burger King está valorando y analizando la posibilidad de que el menú español tenga un producto que ya se consume en Estados Unidos y en algunos países de Europa. Mientras Burger King se lo piensa, sus competidores en España- Goiko Grill o The Good Burger– ya cuentan con este alimento en sus restaurantes.

Según ha podido saber OKDIARIO, la empresa está actualmente estudiando los ingredientes y testando los sabores, pero de momento no tienen una fecha cerrada de lanzamiento. Fuentes del sector cuestionan la acogida en el mercado español de este tipo de alimentos en cadenas de ‘fast food’.

La Morningstar Veggie Burger, nombre con el que se ha estrenado esta hamburguesa en Estados Unidos , o ‘Veggie Bean Burger’ como se conoce en Reino Unido, tiene un ‘medallón’ compuesto sólo por vegetales. La hamburguesa está cubierta con lechuga, rodajas de tomate, cebolla y pepinillo.

Según el aporte nutricional que proporciona la cadena de ‘fast food’, este alimento contiene 390 calorías, 17 gramos de grasas, 2.5 gramos de grasas saturadas, 980 miligramos de sal, 41 gramos de carbohidratos, 5 gramos de fibra, 9 gramos de azúcar y 21 gramos de proteínas.

Burger King y su ‘Movimiento Zero’

De momento, a pesar de que España tendrá que esperar para poder degustar cualquiera de las opciones vegetarianas, Burger King acaba de sustituir todos los refrescos de Coca-cola por sus versiones sin azúcar: Fanta naranja, Fanta limón, Nestea limón; además de las que ya se servían hasta ahora, Coca-Cola light, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Zero y Aquarius Zero.

Con esta medida, la cadena de restauración estima reducir en más de un millón de kilogramos la cantidad de azúcar de las bebidas vendidas en sus establecimientos en 2018. El Director General de Burger King Spain, Borja Hernández de Alba, afirma que se trata de “un paso relevante ser la primera cadena de restauración rápida (QSR) de España en ofrecer todos los productos sin azúcar de Coca-Cola a nuestros consumidores”.

Añade que su “estrategia siempre ha sido ofrecer los mejores productos en nuestros restaurantes. Un compromiso que sigue vigente y este avance es una buena prueba de ello”.