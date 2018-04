Be Live Hotels invierte 5 millones para reformar dos de sus establecimientos en Mallorca

Be Live Hotels, la división hotelera del grupo Globalia, se encuentra en pleno proceso de renovación de dos de sus establecimientos ubicados en Palma de Mallorca, el Be Live Adults Only La Cala Boutique, situado en la playa de Cala Mayor, y el Be Live Collection Palace de Muro, en Playa de Muro.

La cadena hotelera, que recientemente acaba de modernizar dos de sus hoteles en Tenerife, constata así su firme apuesta por la renovación de su planta hotelera con el objetivo de ofrecer al cliente los mejores servicios. La inversión alcanzará los 5 millones de euros y será prácticamente integral en ambos establecimientos.

El Be Live Adults Only La Cala Boutique es un hotel 4 *, a pie de playa, con servicios exclusivos solo para adultos. Las obras de modernización que se están llevando a cabo en la actualidad se centran en reformar al completo las 67 habitaciones que posee. Se están renovando también todas la áreas comunes como el buffet, el lobby o el entorno de la piscina, entre otras zonas e igualmente se está procediendo a la creación de un bar interior con un espacio destinado para biblioteca.

Además, Be Live Hotels ha apostado fuertemente por la integración tecnológica a través de la inclusión de pantallas en todas las áreas comunes y de tablets a disposición del cliente en la totalidad de las habitaciones.

Gracias a esta renovación, el establecimiento, así como todas sus áreas, estará abierto al público, por primera vez, durante todo el año.

Por su parte, el Be Live Collection Palace de Muro, hotel 5* de corte vacacional, está experimentado también una modernización completa de todas sus habitaciones, 184 en total, y sus pasillos. Ambos establecimientos estarán operativos para el inicio de temporada.

Be Live Hotels continúa siendo fiel a su firme propósito de abogar, en todo momento, por ofrecer al cliente la mejor calidad apostando, a su vez, por la expansión en los principales destinos turísticos vacacionales. La cadena hotelera del grupo turístico líder en nuestro país, suma ya más de 9.000 habitaciones en 32 establecimientos, 5 de ellos en Mallorca, repartidos por España, Portugal, Marruecos y El Caribe.