Los comerciales de la operadora británica Vodafone llaman hasta el hartazgo a personas que están inscritas en la lista Robinson. Así lo denuncian tanto en redes sociales como en organizaciones de consumidores.

Indignados, aseguran estar “hasta las narices, todos los días llamando desde este numero en varios formatos a veces 60097”. Denuncian la insistencia de estas comunicaciones, “no descuelgo el teléfono y siguen llamando y siguen y así una decena de veces al día”.

La lista Robinson es un servicio voluntario y gratuito de exclusión publicitaria. Funciona como barrera para evitar que las empresas por vía telefónica, por correo postal, correo electrónico, e incluso, por mensaje SMS/MMS, envíen su publicidad.

Sin embargo, y pese a estar dados de alta en esta Lista Robinson, las constantes llamadas de Vodafone para comercializar sus servicios, a cualquier hora del día, no cesan. Para darse de alta en este servicio el usuario debe introducir sus datos en la web de la lista Robinson o llamar al teléfono de contacto y automáticamente queda exento de las promociones de las empresas.

Por su parte, son las empresas las que tienen la obligación de consultar la lista. Desde la lista Robinson aseguran a OKDIARIO que si en algún momento “has tenido alguna relación con la empresa y has facilitado tus datos para promociones o para recibir información y has aceptado sin leer los términos y condiciones” la empresa en cuestión puede ponerse de nuevo en contacto.

No obstante, afirman que este fichero “se actualiza permanentemente“. Explican a este periódico que los “desfases” puede producirse porque las empresas no consultan o no acceden a la lista diariamente. Asimismo, las autoridades de consumo tienen la capacidad de controlar y sancionar en caso de que se ‘burle’ el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Vodafone: llamadas a número aleatorios

Desde Vodafone confirman que las llamadas se realizan a través de números aleatorios. En ningún caso, afirman, “se debe llamar a las personas que están inscritas en la lista Robinson”. Pese a ello, Vodafone señala que existe un periodo para que las listas estén actualizadas en la empresa, en el que “puede pasar hasta siete días”.