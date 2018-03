Meliá Castilla: un gran hotel para ocio y negocios en Madrid

Junto al Paseo de la Castellana, el Meliá Castilla es el hotel donde negocios y vida urbana se convierten en cómplices. Está considerado uno de los hoteles más emblemáticos de Madrid, con una sugerente combinación de estilo clásico y contemporáneo en perfecto equilibrio.

En el Meliá Castilla, paz y vida urbana son cómplices para encantar a sus clientes. Su ubicación, además, es perfecta; el hotel se encuentra a tan solo 15 minutos del Aeropuerto y de IFEMA, lo que lo hace ideal para aquellos clientes que visitan la ciudad por negocios. Cercano también a la estación de Chamartín y al Estadio Santiago Bernabéu, el Meliá Castilla se encuentra en plena milla de oro gastronómica de la ciudad lo que hace que sea el lugar ideal también para disfrutar del ocio en Madrid.

Sus diferentes tipos de habitaciones y suites se adaptan a las diversas necesidades de los huéspedes. En ellas, uno no puedes resistirse a dejarse envolver por su calidez; y es que estas acogedoras habitaciones y suites permiten disfrutar de un perfecto equilibrio entre el descanso y el trabajo. Todas ellas gozan de gran luminosidad gracias a sus vistas exteriores y se encuentran totalmente insonorizadas.

El Meliá Castilla cuenta con The Level, el exclusivo servicio de la marca Meliá Hotels & Resorts. Se trata de un servicio con el que los huéspedes se sentirán especiales ya que cada detalle está pensado y creado de manera personalizada. The Level ofrece espacios de acceso exclusivo para sus clientes como The Level Lounge y Open Bar, también un desayuno buffet privado. Además de atención privada y personalizada para realizar todas las gestiones.

El hotel cuenta con distintos servicios pensados para las familias. El Meliá Castilla ofrece 222 habitaciones comunicadas además de un descuento de hasta el 50% en la segunda habitación donde se alojarán menores de 16 años. El Mini Club Kids & Co para niños de entre 3 y 12 añores es el servicio de actividades supervisadas por un animador con el que también cuenta el hotel. Porque ellos también son familia, el Meliá Castilla admite perros, ofreciendo un kit especial para que esté cómodo.

En cuanto a la oferta gastronómica del hotel, el Meliá Castilla ofrece una variedad de restaurantes para disfrutar en cada ocasión de ambientes cálidos y distendidos, degustando una exquisita variedad gastronómica. Destaca el restaurante L’Albufera, inaugurado en 1983 y pionero en la ciudad. Es famoso por ser el lugar idóneo para degustar una gran variedad de platos de la cocina española, especialmente arroces, acompañado por una amplia carta de vinos.

Cabe destacar que el Meliá Castilla es uno de los mejores hoteles para reuniones y convenciones de Madrid. Con sus más de 7000 metros cuadrados de espacios para reuniones y sus 915 habitaciones, es uno de los hoteles con mayor capacidad de Europa. Cuenta con 32 salas de reunión que se ajustan a gusto de los organizadores, además de con un auditorio con capacidad para acoger hasta 511 asistentes.

En definitiva, el Meliá Castilla combina instalaciones para aquellos que quieran disfrutar de la ciudad tanto por ocio como por negocios. Complementado además, con los mejores servicios así como con uno de los mejores centros de convenciones en Madrid.