Amazon, al borde de una huelga indefinida: la plantilla de San Fernando no descarta paros totales

Amazon afrontaba su primera huelga en España hace justo una semana. Casi la totalidad de la plantilla del centro logístico de San Fernando de Henares (Madrid) -los sindicatos cifraron el seguimiento de la huelga en el 95%- realizó paros durante 48 horas los días 21 y 22 de marzo para evitar la aplicación del convenio sectorial que la compañía emplea en el resto de centros. Desde entonces, la compañía no ha movido ficha y este miércoles, ha anunciado a los trabajadores que finalmente, se impondrá el convenio sectorial a partir del próximo 1 de abril.

Los trabajadores no han tardado en reaccionar. Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) ya lo advirtieron: “si la empresa no cambia de postura, la hoja de ruta puede terminar en una huelga indefinida“. Ahora, tras el anuncio, mantienen lo dicho: convocarán paros si la compañía no cede. “Ya hemos salido a la calle una vez, no descartamos hacerlo de nuevo”, explica Rosa García, representante del comité de huelga de UGT a OKDIARIO.

“Ante tal acción, la Dirección de la Empresa no puede tener otra respuesta que la resistencia y el alzamiento de las trabajadoras y los trabajadores”, señala CCOO en un comunicado. Fuentes sindicales de CCOO también se plantean una huelga indefinida si la empresa “no se sienta a negociar el convenio colectivo y reconsidera sus rebajas salarias y sociales. No descartamos ninguna acción“, apuntan.

Ambos sindicatos mantienen que aún tienen que organizarse y además, mandarán el comunicado oficial de la compañía a sus asesores y departamentos jurídicos para presentar una demanda contra Amazon por establecer las condiciones no negociadas previamente con los trabajadores.

“Peores condiciones laborales”

Además del convenio sectorial, explican las mismas fuentes consultadas, “hay puntos que estábamos negociando antes de la huelga y son condiciones que favorecen a la empresa y ha publicado que lo va a hacer”.

En este sentido, los sindicatos hacen referencia a: “se recorta el pago de las bajas, ya que antes se pagaban al 100% y ahora va a bajar un 25%; las horas extras festivas también se pagarán más barato, así como las horas nocturnas, que se percibirán un 20% más baratas”, apuntan.