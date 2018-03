La primera huelga de Amazon en España concluyó este jueves después de dos días de paros. El centro logístico de la compañía en San Fernando de Henares (Madrid) paralizó prácticamente su actividad, ya que según los sindicatos, la huelga fue secundada por el 95% de la plantilla. Sin embargo, hubo quien decidió no apoyar los paros convocados y por ejercer su derecho a no secundar la huelga, algunos trabajadores recibieron insultos al entrar a su turno.

“Los empleados de Amazon se han visto coaccionados en su deseo de ejercer su derecho a no secundar la huelga, recibiendo tanto a la entrada como a la salida, insultos, vejaciones y agresiones de todo tipo“, ha explicado un empleado que desarrolla su actividad profesional en el centro madrileño a OKDIARIO.

“Ratas, sois unas ratas todos y todas”, gritaban. “Qué sucios, qué putos sucios”, continuaba diciendo una mujer. “Reíros, reíros, se os tendría que caer la cara de vergüenza. Como las ratas, meteros en esa alcantarilla”, seguían.

“Traidores, ¡hijos de puta! ¡Cómo miráis con la policía delante!”, chillaban en un clima de gran tensión.

Amenazan con más huelgas

La plantilla de San Fernando de Henares mantiene la esperanza en que la huelga dé sus frutos. “Confiamos en que la empresa nos haya escuchado y se siente a negociar porque la huelga es una herramienta, no el objetivo”, apuntan. Sin embargo, no descartan más paros. “Lo analizaremos y si la empresa no cambia de postura, la hoja de ruta puede terminar en una huelga indefinida”, subrayan las mismas fuentes consultadas.

De la misma manera que el comité de huelga analizará convocar o no más paros, también calibrará la opción de continuar con el boicot iniciado el pasado 14 de marzo y que previsiblemente terminaba este jueves.

“Si no ofrecen una propuesta buena, que tenga en cuenta el resto de puntos del convenio que teníamos, seguiremos pidiendo a los consumidores que hagan boicot contra los productos de Amazon”, sostienen.

El resto de puntos al que hacen referencia los sindicatos no sólo pasa por un incremento salarial. También contemplan el mantenimiento del Complemento de Incapacidad Temporal (baja por enfermedad); el complemento por nocturnidad -a día de hoy en el centro madrileño es del 25% y en el sectorial del 20%- y el precio de las horas extra“.