Miguel Almeida (ysi…): “Queda mucho para que las operadoras empiecen a bajar precios”

Miguel Almeida, cofundador de ysi.si…, ha pasado por la redacción de OKDIARIO para presentarnos su empresa y, de paso, repasar el mercado de las telecomunicaciones. Hablamos de una plataforma digital que ayuda a encontrar, de forma rápida, fácil y transparente, los productos y servicios de telecomunicaciones más convenientes según las necesidades de cada usuario.

Según explica el propio Almeida, “ysi.si… tiene el reto de, si quieres el mejor paquete de telecomunicaciones que hay en el mercado o estás pagando demasiado por unos servicios que puedes tener más baratos, o tienes servicios que podrías tener y no tienes, encontrar los mejores productos para ti como cliente de telecomunicaciones”.

Desde la firma insisten, eso sí, que no se trata de un mero comparador. “Comparar está muy bien, de hecho nosotros también podemos comparar. Pero antes de comparar, tú lo que quieres es encontrar el mejor producto que puedas y ya después comparar los productos de ese abanico reducido”, explican.

Nuevo mercado

El mercado de las telecomunicaciones ha cambiado, y mucho. Las grandes teleoperadoras ya no luchan únicamente por tener la mejor red, o por ofrecer los precios más baratos, sino que ahora compiten por el contenido que puedan ofrecer sus plataformas audiovisuales. “Las grandes teleoperadoras compiten ahora por el contenido, nos enganchan de la manera más emocional, no sólo por el precio puro”, señala Almeida.

“Ahora mismo todavía hay mucho mercado por el que los operadores pueden tirar antes de empezar a bajar precios”, afirma el fundador de ysi…, que recuerda que “a finales de 2016, sólo un 60% de los hogares de España tenían cableado de fibra hasta casa”. Es decir, “unos diez o quince millones de hogares”.

Según el fundador de ysi…, “el fútbol, el motor, las series o el cine son joyas que pueden mover muchísimo al proveedor que mejor lo sepa explotar”. “Hoy hay una revolución muy grande en la que los creadores de contenidos tienen la facultad de poder distribuirlos también, así que creo que habrá cada vez una mayor atomización de esos proveedores y una tendencia para integrar, los operadores que tengan cabeza, a los proveedores individuales para ofertar un paquete más largo al mercado”, concluye Almeida.

No hay que temer a los datos

El uso de datos, más aún tras la polémica surgida con Facebook en Estados Unidos, es algo a lo que aún muchos usuarios tienen pánico. “Yo no meto mis datos en Internet, ¿para qué los quieren?”, suelen decir los más ateos a la creencia del Big Data. Sin embargo, desde ysi… tratan de desmitificar el mal visto Big Data.

“Se dice muchas veces que los datos son el petróleo del s. XXI, pero yo discrepo. Yo creo que los datos son el derecho de propiedad, es decir, como el derecho del terreno en el que está el petróleo. No es cuestión de tener datos, sino del uso que se hace de esos datos. Es ahí donde compiten las empresas. Entonces, para que se pueda sacar provecho de esos datos, nosotros, como usuarios, no tenemos que tener miedo de proporcionarlos”, subraya.

Miguel Almeida recuerda además la nueva normativa de protección de datos, que “nos protege como usuarios dándonos aún más el poder de decir, por ejemplo, no quiero que esta empresa use más mis datos”. Y, ¿quién se va a beneficiar de eso? “Nosotros como usuarios y las empresas que hacen buen uso de esos datos. No las empresas pirata que piratean con los datos, vendiéndolos por ejemplo. Hay que usar esa información para servir mejor a sus usuarios. Yo como usuario no tengo miedo a dar mis datos a una empresa, a lo que tengo miedo es a que los use mal”.