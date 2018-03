Air Europa y Ryanair consolidan la alianza suscrita entre ambas aerolíneas y amplían la comercialización de nuevos vuelos de la división aérea de

Globalia en la web de la aerolínea irlandesa. A partir de ahora, los millones de clientes de Ryanair pueden reservar también a través de su web los vuelos operados íntegramente por Air Europa conectando más de 50 aeropuertos en Europa y América.

Con ello, Ryanair potencia igualmente el hub de Air Europa en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas desde donde se distribuyen la totalidad de los vuelos transoceánicos.

La inclusión y comercialización de 150 rutas operadas por Air Europa en la web de Ryanair refrenda la pionera alianza alcanzada el pasado año por la que, y de forma inicial, Ryanair ya comercializaba los vuelos de largo radio de la aerolínea de Globalia.

Ampliando la alianza

Con ello, Air Europa duplicó su conectividad con el continente europeo al incorporar 53 ciudades europeas adicionales y alcanzó notable visibilidad ante los millones de potenciales clientes que visitan la web de Ryanair y puso a su disposición la totalidad de sus rutas de largo radio.

La alianza se seguirá ampliando, tal y como ya se confirmó en su día por parte del consejero ejecutivo de Globalia, Javier Hidalgo, con la progresiva implementación de los vuelos de Ryanair en conexión con los vuelos de largo radio de Air Europa.

Javier Hidalgo ha reiterado, una vez más, la satisfacción por el exitoso desarrollo de la alianza con la que Air Europa se ha situado en la vanguardia comercial y ha reforzado su competitividad de manera notable en el sector.

El consejero delegado de Globalia ha recordado también el proceso de renovación de la flota de la aerolínea, tanto del largo, con la incorporación de los nuevos Boeing 787-9, el avión más eficiente de cuantos existen; como del medio y corto radio con la llegada progresiva este año de tres nuevos Boeing 737-800.

Air Europa cuenta con una de las flotas más modernas y jóvenes del mundo y las pone a disposición de todos los clientes de la aerolínea irlandesa ofreciendo, además, la mejor opción precio calidad en sus vuelos.

Por su parte, Kenny Jacobs, Chief Marketing Officer de Ryanair, ha mostrado también su satisfacción por la ampliación del acuerdo al afirmar que “Ryanair se complace en extender nuestra alianza con Air Europa. Millones de clientes pueden ahora reservar vuelos de Air Europa desde quince ciudades europeas a Madrid y conectar con más de 20 destinos de larga distancia”, y añadió que “esta conectividad de vuelos ofrecida en

Ryanair por Air Europa es la última iniciativa del Always Getting Better Programme y la extensión de la exitosa alianza alcanzada con Air Europa el pasado año”.