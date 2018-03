Los trabajadores de Amazon advierten de que no van a dejar que salga “ni un sólo paquete”

Desde las 22:00 horas de la noche de este martes, los trabajadores de Amazon de la planta de San Fernando de Henares (Madrid) han iniciado los paros de 48 horas convocados por cuatro sindicatos diferentes para reivindicar mejoras laborales y el mantenimiento de su convenio colectivo.

Más del 98% de la plantilla -que supera los 2.000 trabajadores, teniendo en cuenta que hay 1.100 empleados fijos y 900 de Empresas de Trabajo Temporal (ETT)- ha apoyado la huelga este miércoles, según los sindicatos.

Todos los trabajadores coinciden en lo mismo: el seguimiento está siendo masivo. “Ayer por la noche sólo salieron dos camiones vacíos. es decir, desde las 00:00 de la noche no ha salido ni un sólo paquete del almacén. Cuando el comité de huelga ha hecho una inspección, no había ni un solo trabajador. Esto demuestra que vamos a tener un seguimiento masivo, hemos convocado dos días y hay que hacer un esfuerzo porque no vamos a dejar que salga ni un paquete de aquí“, ha dicho un trabajador esta mañana durante la concentración a las puertas del centro logístico madrileño.

Amazon subirá el sueldo a sus empleados

La empresa no ha tardado en reaccionar ante la huelga: Amazon ha anunciado que todos los empleados de la planta de San Fernando de Henares recibirán un aumento de su salario base a partir del 1 de abril, que irá del 1,6% al 5,6% anual como parte de las nuevas condiciones del centro.

De esta forma, los empleados que comiencen a trabajar en Amazon recibirán un salario bruto anual de 19.790 euros, que supone un 2,5% más que el de las condiciones actuales, según ha explicado la empresa.

Más huelgas y boicot

Pese al último movimiento de la compañía, los trabajadores no descartan más huelgas si la empresa no se sienta a negociar ciertos puntos del convenio colectivo. Aquí, no sólo entra el aumento de salario, explican: “También entran los Complementos de Incapacidad Temporal (IT) -más conocidos por la baja por enfermedad-; el complemento de nocturnidad -a día de hoy en el centro madrileño es del 25% y en el sectorial del 20%-; el precio de las horas extra y los salarios“.

De la misma manera que no descartan más paros, también calibrarán la opción de continuar con el boicot que iniciaron el pasado 14 de marzo y que previsiblemente durará hasta mañana, jueves 22 de marzo. “Con el asesoramiento de nuestros abogados, veremos qué medidas podemos tomar. Pero, continuaremos con el boicot si no lo conseguimos. Se está haciendo eco mucha gente porque se están dando cuenta de lo que pasa dentro de las puertas de Amazon. Todos creen que es una maravilla, hay mucho estrés, bajas por ansiedad, un ritmo muy frenético. Nos ganamos hasta el ultimo céntimo”, cuenta Rosa María García, representante del comité de huelga de UGT y trabajadora de la compañía.