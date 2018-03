Facebook desmiente el cese de su responsable de seguridad

Alex Stamos, el CSO (Chief Security Officer), máximo responsable de seguridad de la compañía permanecerá en Facebook así como todos los ejecutivos del grupo, tal y como ha podido saber OKDIARIO en comunicación con la empresa americana.

Estos días, la compañía presidida por Mark Zuckerberg ha registrado un desplome bursátil tras aprovechar una empresa inglesa la plataforma de Facebook para filtrar los gustos de los votantes americanos. Unos datos que pudo utilizarlos Donald Trump para ganar las elecciones a la Casa Blanca.

Stamos comentó a OKDIARIO que está absolutamente comprometido con la compañía y que todos sus esfuerzos se dirigen a proteger la seguridad de sus usuarios, por lo que desmiente dejar la empresa. No obstante, aclara que cada vez su trabajo es más difícil. “Actualmente dedico más tiempo a explorar los riesgos de seguridad emergentes y trabajando en la elección de seguridad: I’m currently spending more time exploring emerging security risks and working on election security”, dijo literalmente.

“Alex Stamos lleva tres años en la empresa y tiene todo nuestro apoyo”, añadió un portavoz oficial de la red social. Las condiciones de uso de Facebook limitan la recolección de datos de amigos para mejorar la experiencia de usuario en la propia aplicación y prohíbe expresamente usarlos para su venta o para publicidad, recuerdan.

Por su parte, Paul Grewal, vicepresidente de la compañía asegura que la empresa conoce todos los detalles sobre un caso que de ningún modo compromete ni las claves, ni los datos sensibles de otros usuarios de esta plataforma pues la empresa denunciada (Cambridge Analytica) obtuvo los datos de sus clientes de manera consentida. Sin embargo, este tipo de cosas, dicen en el sector, puede motivar más controles sobre estas empresas que es precisamente lo que quieren evitar. Y es que en el manejo de la información está la clave de su negocio.

La empresa, afirma, realiza controles de todo tipo para evitar este tipo de incidentes y se reúne con aquellos que desarrollan aplicaciones para que aclaren su uso. Si Facebook considera que vulnera sus principios se les suspenden inmediatamente y se procede a perseguirles por via legal.