Los trabajadores vuelven a denunciar a Capgemini ante Inspección de Trabajo

Los trabajadores de Capgemini vuelven a denunciar a la empresa por “incumplir los derechos de los trabajadores, vulnerar los descansos, retribuir de forma arbitraria y por la voluntariedad del acuerdo de disponibilidades“.

Se trata de la segunda vez que la sección sindical CGT en Capgemini acude a la Inspección de trabajo. En 2015, según el sindicato, el motivo de la denuncia fue porque incumplía varios artículos del Estatuto de los Trabajadores que, al parecer, “sigue incumpliendo”. Por ejemplo, explican los trabajadores, “el artículo 37.1 que establece un descanso mínimo semanal de 1,5 días, requisito que no se cumple en supuestos de disponibilidades o fines de semana”.

“Inspección de trabajo nos instó a corregir este acuerdo junto a la empresa y el resto de las secciones sindicales (CCOO, UGT y CSIF), pero todos ellos consideraron que no vulneraba nada. De esa reunión, como siempre cuando le interesa a la empresa, no hubo acta para que no quedara constancia por escrito, a pesar del requerimiento de ésta por CGT”, explican desde el sindicato en un comunicado.

Por aquel entonces, Inspección de trabajo actuó alegando que era “un acuerdo de adscripción voluntaria por lo que no entraba a valorar lo que ponía dentro del acuerdo”, desestimando así la petición de CGT.

Pero resulta que “desde el año pasado hemos observado que en algunos contratos se está añadiendo un anexo por el que el trabajador que lo firma queda adscrito a este acuerdo de disponibilidades obligatoriamente y solo la adhesión a este puede ser rescindida por la empresa unilateralmente, eliminando la voluntariedad”, señalan los trabajadores.

“Esperemos que en este caso tanto la empresa como las demás secciones sindicales recapaciten y los acuerdos que firmen no incumplan el Estatuto de los Trabajadores como se está haciendo hasta ahora ni dejen al trabajador indefenso contra el empresario con cláusulas como la anterior”, concluye el comunicado de CGT.