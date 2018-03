OHL premiada por su trabajo en la rehabilitación del puente George Washington de Nueva Jersey

Judlau, filial de OHL en EEUU, ha sido reconocida por su trabajo en la restauración de un tramo del George Washington Bridge en Nueva Jersey (EEUU), uno de los más transitados del mundo y un icono arquitectónico con 85 años de historia.

El premio ha sido otorgado por New Jersey Alliance For Action, entidad formada por más de 2.500 profesionales, académicos y representantes gubernamentales, cuyo objetivo es mejorar la economía de este estado americano a través de la inversión en infraestructuras.

En concreto, el trabajo de restauración llevado a cabo ha sido reconocido como uno de los 16 proyectos de infraestructuras líderes en Nueva Jersey.

Este contrato forma parte del proyecto Palisades Interstate Parkway Helix (Helix), otorgado por el Port Authority of New York and New Jersey (PANYNJ) por importe superior a 50 millones de euros. El Helix es uno de los once proyectos de la iniciativa llevada a cabo por el PANYNJ, denominada Restoring the George, para rehabilitar y garantizar la seguridad del puente en la próxima década.

Presencia en EEUU

El Grupo OHL está presente en Estados Unidos desde 2006 con proyectos como el diseño y construcción de la I-405 en California, el contrato más importante de la historia de la compañía en EEUU; la construcción del AirportLink y el Intercambiador de Autopistas de Miami, en Florida; la ampliación de la Interstate Highway 35 East, a la altura de Waxahachie, en Texas.

Así como las labores de construcción en la línea de metro de la Segunda Avenida neoyorkina y en sus estaciones de las calles 63 y 72; la rehabilitación del lago Owens, en California; la reconstrucción de los viaductos Woods Memorial Bridge y Revere Beach Parkway en Massachusetts; y la construcción del intercambiador de autopistas Elgin-O’Hare (IL-390) en Illinois.