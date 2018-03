Carrefour prepara ajustes para los trabajadores de sus híper: sin despidos, pero con horarios de ‘locos’

Aunque el miedo sigue latente en los trabajadores de Carrefour España tras los despidos en Francia y Bélgica, lo cierto es que el plan de la compañía no pasa por hacer ajustes ni recortes de plantilla. Pero, en su lugar, sí pasa por la modificación de los horarios y las jornadas laborales.

El Plan Bompard 2022 -el plan de transformación del grupo presentado a comienzos de este año y que tiene como objetivo adaptar el modelo y la organización para convertirse en el líder de la distribución- ha marcado las directrices. Los sindicatos y la compañía han mantenido cinco reuniones para negociar las nuevas condiciones laborales de los empleados de sus hipermercados y aún no han llegado a un acuerdo. Aunque, fuentes sindicales apuntan que el pacto está cerca.

“La empresa planteaba inicialmente condiciones muy agresivas. Tenemos un borrador casi definitivo que minimiza el impacto a los trabajadores y que se focaliza en la flexibilidad horaria, sobre todo en los sectores online y la sección de productos frescos“, explican a OKDIARIO fuentes sindicales de Comisiones Obreras (CCOO).

La medida afectará al 15% de la plantilla

La compañía ha planteado que esta medida se aplique al 15% o al 20% de la plantilla, que en España supera los 38.000 trabajadores. Por su parte, los sindicatos sostienen que no habrá acuerdo si este porcentaje no se rebaja hasta el 10%. “La modificación de los horarios afectará a más de 3.000 empleados de Carrefour y no podemos permitir que sean más“.

A la práctica, los horarios pueden ser de locos. “Compañeros que tengan turnos de mañana, ahora pasarán a tener turnos rotativos de mañana y tarde; empleados que no tengan el turno partido, pueden pasar a tener jornada partida alguna vez a la semana; si entran a las 8:00 de la mañana, por ejemplo, pueden tener un deslizamiento de hasta dos horas, entrando dos horas antes o saliendo dos horas más tarde…”, apuntan fuentes sindicales.

Y esto, afecta directamente a la conciliación familiar de los trabajadores. “Les afecta directamente a su conciliación familiar diaria, a su planificación de su vida. De ahí que queramos minimizar el impacto”.

El resto de trabajadores que no se vean afectados por esta medida, explican, se acogerán al convenio colectivo laboral que lleva aplicándose desde 2012 y manejarán sus días libres, vacaciones y horarios en base al convenio de aplicación.