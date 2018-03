Snapchat se desploma en Bolsa tras preguntar a sus usuarios si prefieren agredir a Rihanna o a Chris Brown

Una torpeza de Snapchat se lleva por delante casi un 5% de su capital en una sola sesión. La popular red social publicó sendas fotos de Rihanna y de su ex pareja, el maltratador Chris Brown, en el que preguntaba a los usuarios qué preferían, si darle una bofetada a la cantante, o un puñetazo al rapero.

Una mala decisión la de Snapchat que sorprendió a propios y extraños, más aun teniendo en cuenta que en 2009, Chris Brown fue arrestado y sentenciado a servicios comunitarios después de propinar una brutal paliza a su entonces pareja, Rihanna.

Tras un aluvión de críticas y en pleno desplome de la cotización, Snapchat trató de subsanar su error emitiendo una breve disculpa en la que se excusaba diciendo que ese anuncio había violado sus directrices, y que había sido revisado y aprobado por error, ya que “infringe nuestras pautas publicitarias”.

Tras la eliminación del polémico anuncio, Rihanna también se pronunció a través de la competencia, Instagram. La cantante emitió un comunicado en la red social que decía lo siguiente: “Me encantaría llamarlo ignorancia, pero sé que no eres tan tonto ¡Estás haciendo dinero para animar a algo que intencionalmente avergonzaría a las víctimas de violencia doméstica y pretendes que sea una broma! No se trata de mis sentimientos personales (…) Pero a todas las mujeres, niños y hombres que han sido víctimas de violencia doméstica en el pasado, y especialmente los que aún no han podido superarlo, nos has decepcionado”, escribía Rihanna en contra de Snapchat.

Después de estas declaraciones de Rihanna, un portavoz de Snapchat insistió en sus disculpas mediante un correo electrónico: “Este anuncio es desagradable y nunca debería haber aparecido en nuestro servicio. Sentimos mucho haber cometido el terrible error de permitir que pasara por nuestro proceso de revisión. Estamos investigando cómo sucedió para que podamos asegurarnos de que nunca vuelva a suceder”.