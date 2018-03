Freixenet pasa a manos alemanas: Henkell firma en Barcelona la compra del 50,75% de las acciones

Después de más de un año de negociaciones, el culebrón en Freixenet parece que ha llegado a su fin. Más de la mitad de la productora de cava catalana pasará a manos alemanas a partir de este viernes, día en el que formalizará el acuerdo que cerró el pasado mes de noviembre con la compañía vitivinícola alemana Henkell, propiedad del grupo Dr.Oetker, según aseguran fuentes conocedoras de la operación.

Henkell y Freixenet firmarán el acuerdo de compra en Barcelona, donde se establecerá que la alemana pasará a ser propietaria del 50,75% de las acciones de la compañía catalana, tal y como avanzó OKDIARIO.

La operación podría rozar los 300 millones de euros, ya que el 100% de la compañía se valora por casi 600 millones de euros. El diario La Vanguardia, que ha avanzado la información esta madrugada, fija la cantidad en 220 millones de euros.

La independencia de Cataluña y el cava

Si hay un hecho que retrasó la operación fue la permanencia de Freixenet en Cataluña. El pasado mes de octubre en OKDIARIO avanzábamos que los alemanes estaban apremiando a los Ferrer, los Hevia y los Bonet -las tres ramas propietarias de la compañía- para que trasladasen su sede social. Abandonar Cataluña era la condición sine qua non para que el grupo alemán Henkell ultimase la compra de Freixenet.

La división en la familia por la venta o no de sus acciones en la compañía, también frenó la operación de compra.

Las negociaciones con la compañía vitivinícola Henkell se enfriaron las últimas semanas por las bodegas de la compañía. Los alemanes estaban más interesados en la parte del cava y los espumosos que en el conjunto de las bodegas de Freixenet, según las mismas fuentes consultadas. Es decir: las bodegas de Rias Baixas, Rueda, Rioja y etc. no han conseguido conquistar a la compañía germana. Pero, el pack no era divisible. Se quedaban con todo o con nada.

Bonet y Ferrer se quedan

Y finalmente, se quedan. El acuerdo sigue como en noviembre: el grupo vitivinícola acordó con los dueños de Freixenet comprar el 50,75% de las acciones de la productora de cava.

El vicepresidente de la compañía, Enrique Hevia, decidió vender sus acciones -cuenta con el 29% del capital- y los Bonet, que tenían la llave para culminar la operación y que se encuentran divididos, han aceptado vender una parte de sus acciones -cuentan con el 29% del capital de la compañía-.

Sin embargo, José Luis Bonet, presidente de la compañía junto con los Ferrer Noguer -hasta ahora, la rama familiar era la accionista mayoritaria con un 42% de las acciones- se quedarán, en principio, dentro del accionariado.

Y aunque la relación esté tensa, todo apunta a que las diferencias no serán un obstáculo para que Henkell no se quede con Freixenet. De hecho, la compañía vitivinícola quiere tener de cerca a la familia que siempre ha estado al frente del timón de Freixenet. Las fuentes consultadas aseguran que “quieren que se queden al menos los primeros años”.