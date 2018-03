H&M pone en bandeja a Uniqlo el segundo puesto mundial del ‘retail’ textil

H&M ocupa el segundo puesto en el pódium del ‘retail’ textil a nivel mundial, sin embargo, la nueva caída de las ventas de la compañía pone en peligro su ‘medalla de plata’ y deja el camino libre a la nipona Uniqlo que ostenta el tercer puesto. La falta de adaptación a las nuevas necesidades de la venta online, así como la fortaleza de competidores como Inditex, Asos o Zalando, están pasando factura a las cuentas de la compañía.

H&M ha comunicado este jueves las ventas del primer trimestre fiscal – clausurado el pasado 28 de febrero – y no han sido satisfactorias ni para la compañía ni para el mercado. Las acciones de la firma textil han caído más del 5%. De alguna manera, la sueca ha confirmado de manera oficial la advertencia de semanas anteriores. H&M advertía que los elevados inventarios y los desequilibrios en su gama de ropa afectarían a las ganancias a comienzos del año.

Las ventas de la textil entre diciembre y febrero ascienden a 5.627 millones de euros, lo que supone un recorte del 1,7% con respecto al mismo periodo de un año antes. En el trimestre anterior – septiembre a noviembre 2017 -, las ventas de H&M también se desplomaron inesperadamente por primera vez en décadas debido a una menor afluencia de público en sus tiendas.

A tenor de la cotización, H&M no ha conseguido convencer a los inversores de tener una estrategia que haga viable para relanzar la debilitada marca y elevar la facturación.

Karl-Johan Persson, consejero delegado de H&M, señalaba a finales de 2017 que las cifras han estado por debajo de las expectativas de la propia cadena de moda y anunciaba una reestructuración de puntos de venta, así como una acelerada transformación digital que potencie el ecommerce.

Las ventas online, dentro del sector textil y la distribución, son uno de los motores más importantes para las compañías de moda, sin embargo, la experiencia de compra online no es todo lo satisfactoria que debería comparándolo con sus competidores. Victoria Torre, analista de Self Bank, cree que “tendrá que luchar con empresas como Zalando o Asos y tratar de reducir costes de envío para que no afecten a los márgenes”.

Frente a esto, mientras H&M intenta subirse al carro de la venta online, Inditex ha llevado a cabo unas ambiciosas inversiones en tecnología y logística desde 2012 que, según Pablo Isla, el presidente de la gallega, les ha “preparado para afrontar el futuro con éxito para continuar creciendo en el nuevo entorno”.

Con este escenario, H&M está poniendo en bandeja de plata el segundo puesto del ranking mundial de distribución de moda a Uniqlo. La nipona de Fast Retailing, que jamás ha escondido la ambición de ser el número uno a nivel mundial retando incluso a la mismísima Inditex, no para de abrir puntos de venta en todo el mundo.

Uniqlo se esfuerza día a día en posicionar su marca a nivel internacional, actualmente cuenta con más de 1.900 tiendas y está presente en 19 mercados de todo el mundo.

No obstante, cabe destacar que el 2017 no ha sido un buen año para el sector textil por el efecto divisa y la llegada tardía de las bajas temperaturas del invierno. Incluso el gigante español lo ha dejado sentir en sus propias costuras.

Las ventas de Inditex se elevaron un 9% hasta los 25.336 millones de euros, unas cifras agridulces teniendo en cuenta que suponen una ralentización del crecimiento frente al ascenso de las ventas 11,5% y el 15,5% de los dos ejercicios anteriores.