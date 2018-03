El regulador británico Ofcom investiga a Vodafone por ‘estrangular’, en algunos de sus servicios de Internet, las reglas comunitarias sobre neutralidad de la red, según publica el rotativo estadounidense The Financial Times. Junto a la operadora roja, el regulador británico también investiga al operador Three.

Las reglas comunitarias sobre la neutralidad de la red, aprobadas por la Asociación Europea de Reguladores de Telecomunicaciones (BEREC), obligan a las operadoras a no bloquear, discriminar o ralentizar el tráfico de Internet independientemente de los contenidos o de quién sea el proveedor.

Tal y como establece el reglamento, se pone un límite a que empresas como Telefónica, Vodafone u Orange, bloqueen o filtren, según sus intereses comerciales, el tráfico generado por las firmas de contenidos y aplicaciones en la internet o el de sus abonados.

Vodafone Pass

Ofcom ha puesto la lupa sobre la aplicación ‘Vodafone Pass’. Un servicio que incluye una app que permite navegar de forma ilimitada por redes sociales (Social Pass) y contenidos de música (Music Pass), sin consumir datos de más, pagando tres o cinco euros al mes.

Hasta el momento, tan sólo se está investigando a la operadora roja en Reino Unido y la compañía no preve que las pesquisas tengan mucho recorrido.

Desde Vodafone se muestran optimistas con la investigación que está llevando a cabo el regulador británico. Aseguran a OKDIARIO que “esta investigación se va a cerrar con éxito”. Asimismo defienden su servicio, ‘Vodafone Pass’ porque de él insisten que se beneficia al cliente al facilitar una navegación ilimitada en la red por una pequeña cuota al mes.

Vodafone pierde 70.600 clientes

En 2017 La operadora británica llegó a perder la friolera de 70.600 clientes (40.600 de Vodafone y 30.000 de ONO). Aunque no todo son malas noticias para Vodafone. A pesar de que su filial de bajo coste Lowi baja ligeramente respecto a los meses anteriores, en diciembre alivia la sangría captando a 4.500 nuevos clientes.

Lo que demuestran estos datos es que Vodafone no ha sido capaz de aguantar el pulso y hacer ofertas atractivas en una de las mayores épocas de consumo del año. Sus competidoras, MasMovil y Orange están sacando partido a esta espantada de clientes.