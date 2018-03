Botín, Dancausa o Daurella: estas son las empresarias más poderosas de España

En España, el número de directivas en las grandes empresas de nuestro país aún es notablemente inferior al de los hombres. Sin embargo, algunas de las más importantes sí están dirigidas por una mujer, como es el caso de banco Santander, Coca-Cola, Bankinter, IBM o Microsoft.

El mayor banco por capitalización bursátil de toda Europa y la empresa de más valor en la Bolsa española (tras desbancar a Inditex), Banco Santander, tiene al frente a una mujer: Ana Patricia Botín.

Botín tomó las riendas del gigante financiero tras su paso por Reino Unido tras el fallecimiento de su padre, Emilio Botín. Los que la conocen aseguran que es trabajadora y muy tenaz, después de toda una vida dedicada a prepararse para suceder a su padre en la presidencia.

Se educó en Suiza, Reino Unido, Austria y Estados Unidos y entró a trabajar con 20 años en el banco de inversión JP Morgan. Con tan sólo 29 años ya era consejera del Santander.

María Dolores Dancausa comparte con Ana Botín la responsabilidad de ocupar el cargo de mayor importancia de una compañía del Ibex 35. En este caso, Dancausa ocupa el cargo de consejera delegada de Bankinter.

Dancausa ha desarrollado toda su carrera profesional en el sector financiero, primero en Banco Exterior y después en Bankinter. Es licenciada en Derecho y también ha cursado diversos Programas de Dirección en la Harvard Business School y en la Escuela de Negocios INSEAD (Fontainebleau).

En los últimos años, María Dolores Dancausa ha recibido varios galardones en reconocimiento a su trayectoria empresarial y fue elegida por la revista Forbes como la mejor consejera delegada de una empresa del Ibex 35 en 2013.

Fuera del principal selectivo español, las mujeres ocupan los más altos cargos en grandes empresas multinacionales. Es el caso de Sol Daurella, que ocupa la presidencia de la nueva embotelladora de Coca-Cola (Coca-Cola Iberian Partners). Se trata de la empresaria más rica de Cataluña y se encuentra al frente de un gigante agroalimentario que da trabajo a más de 27.000 personas.

Daurella, que además es consejera del Banco Santander, protagonizó una polémica hace unos meses debido a su pertenencia al Consejo Consultivo de Diplocat, al que se unió a finales de noviembre de 2016, y cuyo objetivo es proyectar la región catalana internacionalmente, en pleno proceso de secesión de España. Finalmente, Daurella decidió abandonar la institución.

También en el sector de las comunicaciones y la tecnología las mujeres dejan su huella. Marta Martínez es desde el año 2013 presidenta de IBM España, Portugal, Grecia e Israel desde 2013.

Martínez ha desarrollado su carrera profesional en la compañía desde 2003, año en el que comenzó a trabajar como ejecutiva del sector de comunicaciones para España y Portugal.

Durante 2008, estuvo asignada en la sede central de IBM en Estados Unidos y asumió la vicepresidencia de ventas de servicios de infraestructuras a nivel mundial. Casada y con tres hijos, es licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y PADE -Programa de Alta Dirección de Empresas- por el IESE.

Siguiendo con el ámbito tecnológico, Pilar López Álvarez es presidenta de Microsoft España desde julio de 2015. Licenciada en Dirección y Administración de Empresas, con especialización en Finanzas por ICADE, ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Telefónica, compañía a la que se incorporó en 1999. Anteriormente, ocupó diferentes puestos directivos en J.P. Morgan en Madrid, Londres y Nueva York.

En su etapa en Telefónica, Pilar López desempeñó su labor en las áreas financiera y de estrategia de negocio en Europa y Latinoamérica, ocupando los puestos de financial controller en Telefónica Móviles, directora de Estrategia en Telefónica España, chief financial officer (CFO) de O2 en Londres y CFO de Telefónica Europa en Madrid. Además, Pilar López es directora no ejecutiva de Wolseley Plc, el mayor proveedor mundial de materiales de construcción.