Mattel empieza a ver la luz tras un 2017 para olvidar

Las medidas ‘agresivas’ que Mattel Inc. se vio obligada a adoptar están empezando a surtir efecto. Los inversores no pierden la confianza en el fabricante de juguetes estadounidense que estrenó el mes de marzo con un repunte de un 10% en sus acciones.

Todo ello después de dejar atrás un 2017 para olvidar. El año pasado Mattel Inc. registró pérdidas de 1.053,8 millones de dólares (844 millones de euros). Unos datos que nada tienen que ver con los datos obtenidos en 2016, donde el beneficio neto llegó a alcanzar los 173,8 millones de dólares (139 millones de euros).

Margo Georgiadis, CEO de Mattel, reconoció haber tomado “medidas agresivas para entrar en 2018 haciendo borrón y cuenta nueva, de modo que podamos restablecer nuestro modelo económico y mejorar rápidamente la rentabilidad”.

Asimismo aseguró ser “optimistas respecto a la estabilización de los ingresos en 2018, basándonos en nuestras principales marcas, acuerdos en entretenimiento y nuevos y emocionantes lanzamientos. Seguimos ganando impulso hacia los objetivos a medio plazo”.

Una de sus apuestas para este año es relanzar el popular juego UNO, bajo el nombre DOS. Esta nueva versión del juego tendrá las mismas reglas que el original, sin embargo, permite lanzar dos cartas a la vez. Su comercialización no llegará a España hasta agosto. Asimismo, haciendo coincidir el cumpleaños de Barbie y el lanzamiento de la nueva película de Lara Croft, el fabricante de juguetes estadounidense va a sacar a la venta una muñeca ‘Tomb Raider’.

Interés de Hasbro por Mattel

En noviembre de 2017, Mattel Inc. rechazó la oferta de fusión del gigante Hasbro Inc. después de meses de rumores y especulaciones, según las informaciones publicadas por The Wall Street Journal. A fecha de hoy es una incógnita si Hasbro mantiene el interés que la empresa de la Barbie. Hasbro es la creadora del emblemático muñeco G.I. Joe y propietaria de Monopoly, Furby o Risk. Una compañía que actualmente está valorada en más 9.430 millones de euros.

Quiebra de Toys ‘R’ US

La filial británica de la cadena estadounidense de jugueterías Toys ‘R’ Us se ha declarado en suspensión de pagos, tras lo que la compañía ha quedado “con efecto inmediato” bajo la tutela de un administrador independiente que llevará a cabo la liquidación ordenada del negocio, que cuenta con alrededor de 3.200 trabajadores en Reino Unido. Un proceso que no afectará a su actividad en España. Sin embargo, se suma al golpe que recibió en 2017 la industria del juguete.