Una nueva amenaza de Trump pone en riesgo 90.000 millones de euros para Daimler, BMW y Volkswagen

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, ha amenazado al sector automovilístico europeo a través de un tuit en el que ha deslizado un nuevo arancel a los coches de la Unión Europea (UE). Gracias a las ventas en EE.UU., entre Volkswagen, Daimler y BMW ingresan más de 90.000 millones de euros.

“Si la Unión Europea quiere aumentar aún más sus aranceles y barreras ya masivas a las empresas estadounidenses que negocios allí, simplemente aplicaremos un impuesto sobre sus coches que llegan libremente a Estados Unidos. Lo hacen imposible para nuestros coches, (y más) para vender allí. ¡gran desequilibrio comercial!”, tuiteó el polémico presidente estadounidense.

If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U.S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance!

