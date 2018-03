Acerinox está menos expuesta a los nuevos aranceles de Trump que ArcelorMittal

Acerinox tiene una exposición menor a las consecuencias de los nuevos aranceles anunciados este jueves por Donald Trump que la otra compañía del sector dentro del Ibex 35, ArcelorMittal. Esto se debe a que la acerera que preside Rafael Miranda tiene su mayor centro de producción en Estados Unidos, por lo que las medidas no le afectan.

Y es que prácticamente la mitad de la facturación de Acerinox se produce en suelo Americano. Sin ir más lejos, la mayor fábrica del grupo se encuentra en Ghent, Kentucky, en Estados Unidos. Allí se funde cerca del 50% del acero inoxidable de todo Norteamérica, lo que permite a la compañía matnener una cuota de mercado en suelo estadounidense de al rededor del 35%, unas cifras que le garantizan el liderazgo del mercado americano.

La fábrica es propiedad al 100% de Acerinox, y ha continuado creciendo ininterrumpidamente, con una inversión acumulada de más de 2.300 millones de euros desde su construcción en 1990, lo que pone de manifiesto la apuesta de la acerera española por el mercado estadounidense.

“La producción dentro de EEUU, teóricamente, debería salir beneficiada. De hecho, compañías como Cleveland Cliffs subieron un 10% a raíz de las declaraciones de Trump. Hoy también está en positivo en un mercado negativo”, explica Miguel Méndez, director de Big Deal Capital.

Victoria Torre, jefa de análisis y producto de Self Bank, opina de forma similar: “No en todos los casos el daño sería el mismo; si miramos a Acerinox y a ArcelorMittal vemos cómo la primera genera un mayor volumen de negocio directamente en EEUU, por lo que los aranceles le afectarían en menor medida”.

“El caso de Acerinox, sobre el papel, será beneficioso también porque tiene la producción allí. No obstante, es una noticia que no viene bien al mercado, no viene bien a nadie porque se plantea una guerra comercial entre productores de fuera de EEUU y productores americanos”, lamenta Miguel Méndez,

En esa línea, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha calificado de “mala noticia” el anuncio del presidente de Estados Unidos de imponer fuertes aranceles al acero y al aluminio importado.

“Hay que apostar por la globalización y este jueves recibimos la mala noticia de los aranceles al aluminio y al acero importado de Donald Trump“, ha asegurado Nadal, durante la clausura de la Asamblea de Cerveceros de España, que se ha celebrado en Madrid.

Además, la Comisión Europea discutirá el próximo miércoles medidas reactivas para responder a esos nuevos aranceles. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ya avanzó este jueves que la UE reaccionaría “con firmeza y proporcionalidad” para defender sus intereses y “reequilibrar la situación”.

“Vamos a reaccionar de forma rápida, firme y proporcionada” respetando eso sí las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), ha explicado este viernes en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo comunitario, Alexander Winterstein.