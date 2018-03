El aceite de coco de Mercadona sirve para mucho más que para cocinar

Mercadona lo ha vuelto a hacer. La cadena de distribución alimentaria ha ido más allá de las últimas tendencias culinarias para revolucionar el mercado: su aceite de coco no sólo sirve para los fogones de la cocina. Este producto sirve, además, para hidratar la piel o el pelo.

Tal y como reza en la página web de la compañía, este aceite procede 100% del coco y no incluye gluten, con lo que tomen nota aquellos que son sensibles a esta sustancia o son celiacos.

Cientos de nutricionistas ya han advertido de sus beneficios ya que, con el aceite de coco “puedes freír y rebozar todo tipo de alimentos como pescados, carnes o verduras”, así como darle un toque de sabor en los guisos o utilizarlo en los salteados tipo wok.

Y ojo, que además es uno de los productos más aclamados en repostería, ya que soporta “muy bien” la cocción y el horneado. Los ‘jefes’ de la compañía -así es como bautiza Mercadona a sus clientes- ya le han dado el visto bueno y algunos lo han compartido a través de sus perfiles en las redes sociales.

No se como he podido vivir todos estos años sin el aceite de coco del mercadona

he hecho galletas con el aceite de coco del mercadona ESTA RIQUISIMO aceite de oliva is dead now aceite de coco is my best friend y además es más delagado

— m (@allmydemxns) February 16, 2018