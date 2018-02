Uber frena su desembarco en Barcelona por el bloqueo a la libre competencia de Colau

Uber quiere estar presente en Barcelona, sin embargo, la compañía tecnológica ve frenado sus deseos de expansión por el bloqueo a la libre competencia de Ada Colau, alcaldesa del consistorio barcelonés. La edil de Barcelona en Comú (BComú) ha iniciado un proceso para que los vehículos de alquiler con conductor (VTC) deban tener la licencia del Ministerio de Fomento, así como un permiso de circulación en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Se trata de una idea de Colau que lleva varias semanas coleando, sin embargo, el poner barreras a la libre competencia comenzado a sonar fuerte durante una semana clave para Barcelona. Hasta el domingo la ciudad se llena de viajeros y de profesionales del mundo de la tecnología que acuden de todos los puntos del globo al Mobile World Congress (MWC).

Uber, la compañía tecnológica estadounidense, está presente en España desde hace varios años, sin embargo, al igual que Cabify, se ha encontrado con un fiero enemigo en territorio patrio: el taxi. El sector se ha levantado en armas y acusa a las compañías de poner en peligro su supervivencia. Los taxistas piden a las administraciones un mayor control sobre esta actividad y se quejan de que sus precios rompen el mercado porque eluden sus obligaciones fiscales.

Ahora el sector del taxi ha encontrado un nuevo aliado, se trata de Ada Colau y su intención de poner puertas a la libre competencia a través de nuevas normas municipales para los VTCs. Razón por la cual, compañías como Uber no desembarcan en la ciudad del Art Nouveau decimonónico. Desde la compañía tecnológica declinan hacer comentarios al respecto al no estar aún presentes en la Ciudad Condal.

“No podemos decidir si se dan licencias o no, no es nuestra competencia -es de Fomento-, pero sí podemos exigir una autorización previa metropolitana”, señalaba Colau.

Eduardo Martín, presidente de Unauto, patronal de las VTCs, explica a OKDIARIO que “la situación es muy preocupante” y califica la nueva norma de “escollo para las VTCs”. Cree Martín que es paradójico que “se lance la aprobación de esta nueva normal en pleno MWC, justo cuando Barcelona debería abrazar (y está abrazando las nuevas tecnologías”.

Con respecto a la llegada del servicio de Uber a Barcelona, Martín cree que, efectivamente, Uber “querrá entrar en la ciudad”. De hecho, comenta que: “Cuando llegan los turistas a Barcelona tratan de solicitar un servicio de plataformas tecnológicas porque vas con un precio cerrado, evita la picaresca del sector del taxi”.

Curiosamente, relata como anécdota, los viajeros “tratan de contratar el servicio de Uber” a su llegada a suelo barcelonés y como no pueden llaman “preguntando si se ha caído la plataforma. La gente no puede entender que Uber no esté en Barcelona”.

Señala que “defender un sector del taxi es defender un monopolio”, explica, además, que “no tiene sentido que se esté limitándose la competencia y se tumbe la libertad de las empresas”.

Martín asegura también a este periódico que la decisión de la edil de Barcelona “se ha tomado sin reunirse con el sector, solo se ha reunido con el sector del taxi”. Y concluye: “En España legisla el sector del taxi, siempre se legisla a favor del taxi poniendo más y más barreras a la competencia”.

El presidente de la patronal asegura que han pedido reuniones con el Ayuntamiento de Barcelona, pero no han obtenido respuesta.

Explica Martín que la decisión de Colau va a dejar “a alrededor del 50% del sector de los VTCs en la calle”. Y no sólo eso, desde Unauto comentan que la normativa municipal “va a contribuir a elevar la contaminación y los atascos en la ciudad”.

La alcaldesa no tiene la misma visión: “Lo último que necesitamos es que se sumen 3.000 vehículos más. Tanto para la gestión del tráfico como para la calidad del aire sería muy negativo”.

Con las cifras en la mano, Martín señala que “3.000 VTCs pueden desarrollar un millón de desplazamientos al mes”, lo supone prosigue, “un millón de coches menos al mes, así como una mejora la contaminación y la circulación”.

Clama Martín, además, que “va en contra de los intereses de todos los ciudadanos porque la libre competencia es clave para aumentar la competitividad en el transporte de viajeros”. Explica Martín que “solo con la llegada de plataformas de Cabify y Uber el sector del taxi ha tratado de modernizarse”. Cree que “todo se ha mejorado, a ningún usuario le gusta que le reciban en chanclas y pantalón corto”.

Este mismo lunes, Colau ha firmado un decreto para iniciar el proceso del reglamento para aprobar la norma en febrero amparándose en motivos de competencias de tráfico y contaminación. No obstante, de momento el texto tiene que ser redactado.