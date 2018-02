Inditex se ríe de la CNMV y lanza un ‘profit warning’ a sus inversores VIP

Inditex mantuvo el pasado viernes, 23 de febrero, una conferencia con sus inversores ‘favoritos’ en la que les confirmó que los resultados que presentará en marzo no serán tan buenos como se esperaba. Es decir, en la que les hizo una especie de ‘profit warning’, toda vez que anticipó unos peores resultados que lo esperado. La CNMV, según ha podido saber OKDIARIO, vigila muy de cerca lo sucedido.

Cuando el pasado viernes los títulos de la cotizada se desplomaron en Bolsa, el mercado buscaba respuestas. ¿Por qué caía? ¿Qué estaba pasando? Oficialmente, la empresa no había dicho ni hecho nada, con lo que, inevitablemente, las primeras sospechas recayeron sobre su principal competidor, H&M. ¿Será un empeoramiento en las perspectivas de la sueca lo que ha tirado los títulos de la gallega?

Pues no, fue algo mucho más simple. El motivo no era otro que la textil gallega sí había hecho un anuncio… aunque no de forma oficial. Un anuncio que únicamente conocieron aquellos que decidió Inditex y que, por supuesto, no fueron los accionistas minoritarios, sino algunos de los grandes bancos de inversión, entre los que se encontraban, según ha podido saber OKDIARIO, JP Morgan y Banco Santander.

“Nuestros resultados de 2017 serán peores de lo esperado”, vino a titular la textil gallega en su comunicación con inversores. Un anuncio, que advertía de que no se iba a cumplir con los pronósticos hechos por la propia empresa.

¿Y la CNMV?

El Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, establece que “se considerará información relevante toda aquella cuyo conocimiento pueda afectar a un inversor razonablemente para adquirir o transmitir valores o instrumentos financieros y por tanto pueda influir de forma sensible en su cotización en un mercado secundario“.

“La CNMV está haciendo su trabajo con Inditex”

De hecho, la ley del mercado de valores dictamina que “los emisores de valores están obligados a hacer pública y difundir, en los términos que reglamentariamente se establezcan, inmediatamente al mercado toda información relevante”.

Fuentes próximas a la CNMV explican que “una empresa se puede reunir con quien quiera, pero si das información que no es pública, simultáneamente la tienen que publicar”. “La CNMV está haciendo su trabajo con Inditex, igual que con otras empresas, y evidentemente aquí lo estamos haciendo”, señalan desde el regulador.