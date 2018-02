No hay tregua en la lucha por Conguitos: Chocolates Lacasa y Grupo Illice irán a juicio en mayo

La marca de zapatería infantil Conguitos, propiedad de Grupo Illice, y Chocolates Lacasa siguen adelante en su ‘guerra’ por el uso de la marca Conguitos y se verán los tribunales el próximo mes de mayo. La compañía zaragozana llevó a la firma textil ante el Juzgado de Marcas de la Unión Europea nº1 con el objetivo de “defender sus derechos sobre el nombre de sus snacks que data de 1962”, explicaba Lacasa a OKDIARIO.

Es enfrentamiento por la marca ‘Conguitos’ lleva en manos de la justicia más de un año, sin embargo, en este tiempo no se ha podido llegar a un acuerdo para esquivar la presencia ante el juez. El proceso judicial sigue adelante. La compañía fabricante del aperitivo “vestido de chocolate con cuerpo de cacahué” – como rezaba el spot publicitario- y la marca de calzado infantil propiedad del Grupo Illice no llegan a un acuerdo e irán a juicio el próximo mes de mayo, tal como han confirmado ambas partes a este periódico.

Desde Chocolates Lacasa señalan que “ni siquiera ha habido acercamiento” para llegar a un pacto. Por su parte, los abogados de Grupo illice explican que, “efectivamente, no ha sido posible llegar a un acuerdo, pero no ha sido por mi cliente, desde luego”. Y añade: “Iremos a juicio y esperaremos la decisión del magistrado”.

El letrado ha explicado a OKDIARIO que ve el escenario judicial “bastante positivo, no hay razones para pensar lo contrario tras más de 30 años de convivencia entre ambas marcas y moviéndose en actividades totalmente distintas”.

Convivencia entre marcas de 30 años

Efectivamente, las dos marcas han convivido durante tres décadas. la marca de calzado infantil Conguitos nació en el año 1990 de manos del empresario Mariano Esquitino Madrid. Se trataba de una empresa pequeña de carácter local que no suponía prácticamente ninguna amenaza, desde el punto de vista de la marca, para la compañía de los cacahuetes de chocolate.

La primera solicitud de registro de “Conguitos” como marca por parte de la compañía de calzado se hizo en 1990 y se registró en 1993. Más tarde, en el año 2003 se registró como marca combinada.

La solicitud de marca de “Conguitos” por parte de Chocolates Lacasa se pidió en diciembre de 1962 y se registró en abril de 1963, un año después, con tipología de marca combinada, es decir, con el logo de los “Conguitos” con sus lanzas y la tipografía. De ahí que las fechas sean un factor a considerar para entender la historia de este enfrentamiento en los juzgados.

La empresa levantina comienza a diversificar su oferta y a crecer en el mercado, salta de lo local a lo nacional.

Lanzaban Fresas by Conguitos, Osito by Conguitos, Conguitos GoFlex, etc. El punto de inflexión es cuando lanza una línea de confección infantil. La empresa de Esquitino ya no es solo una marca pequeña de calzado local, su expansión en el mercado nacional e internacional es cada día mayor, un hecho que podría elevar la confusión de los consumidores con respecto a la marca Conguitos.

En 2012 saltan las alarmas en la compañía zaragozana. Desde Illice solicitan el cambio de grafía de su marca, la cual se acerca bastante a la de los snacks de Chocolates Lacasa, un momento en el que la compañía reacciona y quiere defender la legitimidad de sus “Conguitos” de chocolate. Además, otra de las problemáticas, de la que no se ha hecho mención, es que ambas empresas se dirigen al mismo público: niños y adolescentes.

Hay que diferenciar entre la “Marca Notoria” que es la que es conocida dentro de tu sector y la “Marca Renombrada”, ésta posee tanta notoriedad que no necesita registrarse en todas las divisiones para proteger su marca. La particularidad de esta última es que el “sello” solo se consigue a través de una sentencia judicial.