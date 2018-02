Lacoste expulsa a los independentistas de su consejo en España

Lacoste ha expulsado a los independentistas del consejo de administración de Basi, el grupo de distribución de la textil en España, tras su adquisición.De este modo, serán altos ejecutivos de la firma francesa quienes se sienten en los puestos vacantes que dejará la histórica familia independentista que ha llevado la distribución de Lacoste en España desde hace más de 50 años.

De este modo, el consejo lo presidirá ahora quien es el vicepresidente ejecutivo de mercados globales de la compañía, Didier Jacques Lalance. Jean Louis Delamarre, será consejero delegado para Europa, Oriente Medio y África (Emea) de Lacoste, y Manel Echevarría, será el nuevo consejero delegado de Lacoste para España.

Unas entradas en el consejo, que han propiciado las salidas de Nuria, Isabel y María José Basi, según han informado al Registro Mercantil.

Expulsión… a medias

Pero lo cierto es que la independentista Núria Basi continuará como presidenta no ejecutiva y consultora de la distribuidora de Lacoste en España. De hecho, Núria Basi se encuentra, tal y como podemos ver en la imagen inferior, entre los miembros de FemCat, la fundación empresarial independentista.

Hace unos años, FemCat lanzó un manifiesto en el que señalaban que “nuestro país necesita un marco de competencias más amplio y una mayor capacidad normativa que no tiene en estos momentos. La actual organización política del Estado y el marco jurídico estatutario no han permitido resolver estas cuestiones, pero también es evidente que la sociedad civil catalana no ha sabido influir ni presionar eficazmente para remediarlo”.

De hecho, la actividad de Lacoste en España seguirá desarrollándose desde Badalona (Barcelona), y con su mismo equipo. Toda vez que en plena fuga de empresas de Cataluña, el grupo Basi optó por permanecer en la región. Así, según fuentes conocedoras, las hermanas Nuria e Isabel Basi se encargarán de las áreas de gestión y de márketing por un tiempo que se podría prolongar hasta dos años, toda vez que se estipulará un periodo de transición.

OKDIARIO habla con Núria Basi

Este periódico ha contactado con Núria Basi, que ha querido aclarar que su salida, y la de la familia, se deben a la compra del grupo Basi por parte de Lacoste, “tal y como está haciendo con el resto de sus distribuidores europeos”.

Sobre su pertenencia a FemCat, lo admite, pero rechaza de pleno tanto que sea una plataforma independentista, como que todos sus integrantes lo sean. “Aquí son o muy independentistas, o menos independentistas”, alega sin darse cuenta que, en cierto modo, está reconociendo que todos sus integrantes son rupturistas.