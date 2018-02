El verdadero método Dentix: clientes estafados, sin dientes y sin dinero

“En Dentix hemos creado un método innovador, se trata del Método Dentix, con la finalidad de atender a las necesidades odontológicas de nuestros pacientes”. Así se publicitan desde la empresa de ortodoncia que acumula, según ha podido saber OKDIARIO, más de 70 demandas.

Guillermo Sáenz, socio director de Justicia Dental explica que “la inmensa mayoría son también los casos más graves, por ‘mala praxis’, pero también hay casos puramente económicos”. El caso más repetido: vender tratamientos que no tenían que realizarse.

‘Mala praxis’

“Por ejemplo, a alguien muy mayor, sin suficiente hueso o incluso fumadores, no se les puede poner un implante. Sin embargo, el implante es el tratamiento más caro que existe, y es el que quiere vender Dentix. Y se lo vende al paciente que es candidato idóneo para esa cirugía, pero también a aquel cliente que es ‘muy dudoso’”, continúa Guillermo Sáenz.

“Nos hemos encontrado con una gran número de implantes que fracasan, también con bastantes pacientes a los que les han quitado sus dientes porque, según Dentix, estaban en mal estado para poner unos implantes, cuando no era necesario”, señala el abogado. Es decir que, según explican desde el despacho, le quitan sus dientes al cliente haciéndole creer que le van a poner los implantes para que luego llegue el cirujano y diga que no se puede, por ejemplo, porque tiene un hueso insuficiente. Entonces, el cliente queda aún peor de cómo empezó ya que se queda sin dientes, y sin su dinero. “Es una auténtica barbaridad”, explican los abogados.

“Cuando el cliente reclama a Dentix, claro, éstos le dan pésimas soluciones, como dentaduras postizas o removibles. En muchos casos, los clientes acaban sin hacer nada, generalmente por falta de recursos. Dentix espera a ver si se cansa y, a fin de cuentas, intentan lograr salir del marrón. Muchos pacientes, de hecho, lo dan por perdido y se van a otra clínica, pero también los hay que denuncian, y nosotros les ayudamos”, continúa Guillermo Sáenz.

Según explican a OKDIARIO desde Justicia Dental, otro típico ejemplo de ‘mala praxis’ en Dentix es a través de sus laboratorios: “Son laboratorios que hacen mal las prótesis, o la hacen con una calidad mediocre. Dan soluciones muy estandarizadas y no tienen profesionales que hagan las prótesis correctamente. Las hacen baratas, pero no buenas. Y muchas veces las prótesis no encajan, lo que puede desembocar en un problema estético o incluso en un problema mucho más grave. Si no encaja la prótesis, ni siquiera puedes hablar bien, ni de comer bien porque no puedes masticar bien”.

“Todo esto puede dar lugar a dolores e infecciones en la encía que si no se tratan a tiempo puede dar lugar a problemas realmente graves. También puede tener problemas serios en la articulación de la mandíbula, que requieren incluso cirugías, que son muy complicadas y es muy difícil que te la hagan bien”, afirma Sáenz.

“Los clientes pagan por tener los dientes mejor, por tener la excelencia, y se encuentran con estos casos. Pues claro, se sienten totalmente estafados. Gente que entra sana y se va enferma”, se lamentan desde el despacho de abogados.

Fraude económico

Desde Justicia Dental nos explican cómo es la otra forma de actuar de Dentix: “Cuando un cliente financia un tratamiento está pagando por adelantado y, si por algún motivo no se termina haciendo el tratamiento (ya sea porque no quiere, porque no le inspira confianza el sitio, o por el motivo que sea), lo lógico sería que Dentix devolviera el dinero al cliente, como hacen todas las clínicas de España”.

Sin embargo, según el abogado, Dentix pone todas las trabas posibles, desde decir que “el tratamiento ya está hecho cuando sólo han hecho una parte”, o simplemente “lo alargan lo máximo posible derivando al cliente a distintos departamentos para no pagar”.

“Resulta que tus clientes, o mejor dicho aquellos que ya no son tus clientes, están financiando gratuitamente a la empresa. Hasta el punto de que los clientes se ven obligados a ir a juicio si quieren que se les devuelva su dinero”, explica Guillermo Sáenz, que recuerda que “Dentix, en cuanto recibe la demanda, suele pagar, porque sabe que va a perder el juicio”.

“Hablamos de gente sin muchos recursos económicos. Dentix tiene una gran variedad de clientes pero, atraídos por la publicidad que hacen, han conseguido tener clientes casi sin recursos. Usan a gente sin medios económicos para financiarse al 0% en vez de, como hace cualquier negocio, ir al banco a pedir un crédito. Es su modelo de negocio”.