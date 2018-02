Telefónica cierra “un año excepcional” con su acción por los suelos

José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, a preguntas de OKDIARIO no se explica por qué la cotización de sus títulos en bolsa están tan bajos, casi 3 euros menos que hace un año.

Prefiero no encenderme llegó a asegurar el ejecutivo que aclaró: “Llevamos 6 años creciendo en ingresos, cash flow, expandiendo la compañía, mejorando todos los parámetros, hemos bajado la deuda de una manera sin comparación a nivel mundial y mejorando los dividendos al accionista”, dijo con cierta resignación mal disimulada.

Pallete encuentra la explicación en la regulación que somete a su sector a presiones muy fuertes y asimétricas. Dice que siembran dudas sobre el retorno de la inversión en el sector por lo que pide a las autoridades que a igualdad de servicio, igualdad de reglas y de obligaciones. Pallete alude a sus competidores que no comparten asuntos que demandan ya los consumidores como la protección y el control sobre el mundo de los datos.

Por todo ello, el presidente de la operadora española quiere hacer de Telefónica una compañía más tecnológica, más competitiva, más saneada lo que alejará la posibilidad de ser opada.

Asimismo no descarta continuar suscribiendo acuerdos comerciales con sus competidores erigiéndose también en el mejor partner que cualquier gigante tecnológico como Amazon puede tener en España para todo aquello que quiera emprender aquí.

Sobre sus salidas a bolsa en el Reino Unido e Hispanoamérica prefiere ser cauto, ya se ha llevado algún escarmiento en el pasado, y afirma que se estudiarán pero que no es el único modo de cristalizar el valor de sus participadas pues se puede hacer también vía fusiones u otros tipo de pactos.

Derechos en el futbol

Sobre sus derechos en el fútbol, su consejero Delegado Ángel Vilá aseguró que no van a contribuir a crear burbujas por los derechos pues debe ser una inversión racional y que tenga disciplina financiera no descartando incluso su no renovación si no se cumplen los mencionados criterios.

Ante las quejas por la, según Facua, subida desproporcionada de las tarifas, los directivos de Telefónica invitaron a comparar lo que costaban los paquetes hace 5 años con sus precios actuales así como los servicios y potencialidades adicionales que se ofertan en la actualidad.

Telefónica, que es considerada según Fortune la segunda teleco más admirada a nivel mundial y la primera a nivel Europa también respondió a las acusaciones de machismo. Laura Abasolo, directora general, recordó que en la empresa no se fijan en el género sino en el trabajo desarrollada y así se pagan los sueldos.

Un compromiso con la diversidad que nace en el propio consejo de administración y que establece ya que el 30% de las ejecutivas son mujeres. “No somos culpalbes de que las féminas no estudien más las carreras técnicas que otras”, matizó pero también estamos haciendo campaña en los colegios para mejorar este gap.

La conectividad, ampliar la digitalización, la inteligencia artificial y todo lo que mejore las capacidades tecnológicas de los mercados en los que están presentes es el objetivo que se marcan para una empresa que quiere ser líder, tecnológica, fuerte e independiente a base de mucho músculo financiero.