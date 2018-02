Escarrer: “Enarbolar la ‘Marca España’ y actuar de embajador a nivel internacional me llena de orgullo”

El vicepresidente y consejero delegado de Meliá Hoteles, Gabriel Escarrer Jaume, celebra actuar como representante de los valores de nuestro país a nivel mundial: “Enarbolar la ‘Marca España’ y actuar de auténtico embajador a nivel internacional me llena de orgullo”.

En una entrevista concedida en exclusiva a OKDIARIO, el empresario mallorquín ha ensalzado los valores españoles: “Creo que el turismo, por lo que puede ofrecer a nivel de cultura, de gastronomía, de valores y de hospitalidad refleja el espíritu de la ‘Marca España’. La hospitalidad del pueblo español es algo que nos llena de orgullo. España, por Roma, los fenicios, en el caso del levante; los árabes en sur, etc., es un país muy hospitalario que se abre a las culturas y eso hay que ponerlo en valor”.

“Frente a otros grupos que quizá no tienen tanta identidad, Meliá tiene que poner de manifiesto en su expansión internacional esa hospitalidad, porque es uno de nuestros puntos fuertes. También vender lo que somos en gastronomía, en tapas, y en deportes”, explica Escarrer.

“No olvidemos que el primer museo en Madrid es el del Santiago Bernabéu. Qué mejores embajadores que el Real Madrid o el Barcelona. También el tema cultural o la diversidad medioambiental. Esto hay que ponerlo de manifiesto y tenemos que actuar de auténticos embajadores allá donde vayamos”, insiste el CEO de Meliá.

Cataluña

El vicepresidente de la cadena hotelera lamenta el lastre que ha supuesto para el sector turístico el desafío independentista catalán: “Cataluña representa el 4% del ebitda de la compañía. A raíz de los atentados del 15 y 16 de agosto sufrieron un poco las reservas pero no hubo cancelaciones. Lo que fue nefasto es el tema del 1 de octubre, con bajadas muy sustanciales de ocupación, de tarifas promedio etc. Solamente esto a la compañía le supuso algo más de 3 millones de euros menos de ebitda“.

Escarrer señala que “de momento, esto no se está trasladando a otras regiones, pero se trata de algo que debería replantearse el Gobierno de Cataluña, siendo el que más aporta al PIB turístico y el mayor sector industrial de la economía catalana”.

“Esa estabilidad, de no recuperarse, seguro que afectará a medio plazo no sólo a la percepción de Cataluña, sino también al realizar eventos. Ya se está hablando de la posible pérdida del Mobile World Congress. España no se puede permitir el lujo de perder un acontecimiento que nos pone en el radar no sólo a nivel turístico, sino nivel tecnológico a nivel mundial. Hay que tomar cartas en el asunto rápido”, insiste el empresario.

El consejero delegado de la cadena explica que “la inestabilidad y el revuelo que ha habido en Cataluña y especialmente en Barcelona ha pasado factura. De hecho, de perdurar, no solamente Meliá, sino otras muchas empresas del sector turístico y de otros sectores tendrán que tomar medidas como despidos, por desgracia, que es lo peor que nos puede pasar. Pero de seguir, no nos quedará más remedio”, lamenta.

Aun así, Escarrer señala que Meliá sigue apostando por Cataluña: “Nosotros nos sentimos muy cómodos. En estos momentos estamos construyendo un hotel en Barcelona con una inversión de más de 180 millones. No nos planteamos no hacerla, pero hay otras empresas que se han replanteado su estrategia de expansión en la zona”.

‘Turismofobia’

Respecto a la ‘turismofobia’, el CEO de Meliá lamenta el impacto negativo que produce: “Las campañas de ‘turismofobia’ han hecho mucho daño, sobre todo porque algunas de ellas tienen un cáliz político y se nota. Se han dado mucho en municipios donde esos populismos han suscitado ese odio y eso es lo peor que nos puede pasar, porque el cliente se tiene que sentir querido, no como un estorbo”.

“Mucho de ese daño se ha concentrado en Barcelona, en Palma y algo menos en Valencia. Estas pintadas en los centros históricos es algo que no entiendo, y sobre todo que no se subsanen rápidamente”, concluye Escarrer.