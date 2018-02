Currás sobre los exfranquiciados de DIA: “Los litigios se han ido cerrando y no hay constancia de nuevos”

El consejero delegado de DIA, Ricardo Currás, ha asegurado este jueves durante la presentación de resultados de la compañía que los litigios existentes con algunos de los antiguos franquiciados “se han ido cerrando uno a uno”, al mismo tiempo que ha anunciado que “no hay constancia” de nuevos casos.

“Los franquiciados, además de unos excelentes emprendedores, son magníficos embajadores de nuestra marca. Estoy especialmente satisfecho con la encuesta de 2017 porque además de haber conseguido mejorar su satisfacción, donde más hemos mejorado esa satisfacción es en la rentabilidad de su negocio”, ha explicado Currás.

La Unión de Afectados de DIA, que agrupa a cerca de 250 ex franquiciados, confirmó el pasado mes de enero a OKDIARIO que entre todas las querellas interpuestas contra la compañía se reclama un total de 138 millones de euros. Una cifra que DIA rechaza rotundamente ya que, explican, “no hay un sistema general de estafa o que perjudique a los franquiciados ni ningún macroproceso, como afirman los querellantes”.

Pero lo cierto es que a pesar de ello, los tribunales han ido dando la razón a DIA en los últimos litigios. En septiembre, el juzgado de Vic (Barcelona) decretó el sobreseimiento y el archivo de las querellas presentadas por dos exfranquiciados.

“Los hechos objeto de las presentes diligencias instructoras, en cuanto a la comisión de un presunto ilícito penal de estafa y apropiación indebida, no revisten caracteres de ilícito penal, así como que en cuanto al resto de hechos objeto de las presentes diligencias instructoras y contenidos en la querella inicial (delito informático, relativo al mercado, coacciones, amenazas) no existe el más mínimo indicio racional de su perpetración”, recogía la sentencia.

La Unión de Afectados de DIA, sin embargo, asegura que esa baja litigiosidad “no es cierta”. “DIA, por mediación de abogados como Perales o Kalbermatten, está llegando a acuerdos extrajudiciales clamorosamente perjudiciales para los afectados, en los que DIA sale claramente beneficiado”, explican.

En total, la multinacional de alimentación cuenta con 1.600 tiendas franquiciadas a lo largo y ancho del territorio español. “No me planteo la dimisión”, ha zanjado Currás este jueves. “Los litigios se han ido cerrando uno a uno y no tenemos constancia de nuevos. En la franquicia, lo único que se me ocurre decir es que estamos en una situación en la que los franquiciados cada vez están más contentos. Siendo una compañía con tantos franquiciados, prácticamente no tenemos ningún litigio abierto”.

Preguntado sobre las 50.000 acciones que adquirió poco antes de que el fondo Letterone, del magnate ruso Mikhail Fridman, anunciase que aumentaba su participación hasta el 25%, Currás ha asegurado que desconocía dichas intenciones: “Por si hay dudas, compré a 4,30 euros y hoy no está a 4,30. Estas operaciones se hacen cumpliendo escrupulosamente todas las recomendaciones de buen gobierno y los reglamentos internos”.