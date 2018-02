LVMH tira de cantera y nombra a Serge Brunschwig nuevo CEO de Fendi

LVMH, la mayor compañía mundial del sector del lujo, ha nombrado a Serge Brunschwig como nuevo presidente y consejero delegado de Fendi, firma italiana especializada en productos de piel y cuero, según ha comunicado la multinacional.

De este modo, Brunschwig sustituirá en el cargo a Pietro Beccari, quien se convertirá en presidente y consejero delegado de Christian Dior Couture. Brunschwig reportará a Toni Belloni, director gerente de LVMH Group.

LVMH registró un beneficio neto atribuido de 5.129 millones de euros al cierre del ejercicio fiscal 2017, un 28,8% más que el año pasado, mientras su facturación alcanzó los 42.636 millones de euros, un 13,4% más.

Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo de LVMH, lleva desde finales de 2017 remodelando la cúpula directiva de las principales firmas de moda. Eso sí, no ha habido nuevos fichajes, el multimillonario galo ha tirado de cantera y ha movido las sillas a su gusto.

Desde Financial Times han sostenido que se trata del comienzo del relevo generacional en la compañía, recordemos que tres de los cinco hijos de Arnault trabajan en el holding, sin embargo, al empresario del lujo no le gusta observar los toros desde la barrera por lo que es poco probable que el abandono de primera línea sea improbable a corto plazo. No obstante, los expertos creen que estos cambios no serán los únicos.

Cada vez que hay cambios en LVMH la rumorología se dispara y el mercado comienza a preguntarse si Arnault deja el holding en manos de sus hijos. Es demasiado pronto, comentan los expertos, al menos en el corto plazo. Tres de los cinco hijos del millonario francés trabajan en LVMH y les ha dado diversos puestos para ver cómo se desenvuelven.

Delphine es la número dos en Louis Vuitton y su hermano Antoine es el director ejecutivo de Berluti y presidente de Loro Piana. Por su parte, Alexandre es el codirector de las maletas alemanas Rimowa y el veinteañero Fréderic es el jefe de Tecnología de TAG Heuer.

La juventud de Beccari y su solvencia en Fendi

De todos los directivos del grupo que se mueven de una marca a otra, el más joven es Beccari (50 años) y trabajó en Louis Vuitton durante seis años antes de mudarse a Roma a hacerse cargo de Fendi.

A este líder empresarial se le atribuye el rejuvenecimiento de la marca italiana a través de la innovación y la mejora de su estrategia digital. Es más, ha sido el promotor de que Fendi sea la tercera marca más importante de LVMH por ingresos y con ventas que han superado la simbólica cifra de 1.000 millones de euros por primera vez en 2016.