El dueño de Diesel y Martin Margiela sale de compras e invierte en el ‘LinkedIn de las modelos’

Renzo Rosso, propietario de la compañía de jeans Diesel y uno de los hombres más ricos de Italia, ha apostado por la ‘startup’ que conecta modelos con pasarelas y casas de moda, Ubooker. La plataforma fue lanzada hace un año por las exmodelos Diana Gaertner y Claudia Wagner. La inversión de Rosso ha sido canalizada a través de su fondo de inversión Red Circle, aunque se desconoce el valor de la operación.

“Creemos que el mundo profesional de las modelos está listo para unirse a la economía colaborativa”, señala en su página web la plataforma UBooker. Esta plataforma tecnológica ofrece la posibilidad de que las modelos y los modelos creen su perfil de manera gratuita y que los clientes puedan navegar y ver una especial de catálogo digital a la hora de buscar modelos para eventos como pasarelas o shooting de moda.

Según la revista Time, la economía o consumo colaborativo es una de las diez grandes ideas que harán que el mundo cambie tal como lo conocemos. Ha revolucionado la industria del turismo, la música, el comercio, el transporte de mercancías y viajeros, etc. Eso sí, según los expertos, todas las plataformas tecnológicas dedicadas a este tipo de economía tienden a la especialización.

Chema López, consultor independiente señala que UBooker, web de contactos profesionales de tantas que hay, en este caso para contratar modelos”. Eso sí, de lo que no cabe duda es de que “estamos un poco en una especie de boom de lo que tiene que ver con la economía colaborativa”.

Rosso, al conocerse su papel de nuevo inversor en Ubooker, comentó que le gusta la idea de “incorporar” al sector de la moda “un poco de esa mentalidad revolucionaria de la tecnología como Uber o Airbnb”. No es la primera ver, no obstante, que el fundador de Diesel y renombrado por Suzy Menkes ‘Jeans Genius’ invierte en el mundo digital, pues es uno de los inversores de la plataforma de moda Yoox Net à Porter con el 5,7% de las acciones. Y en 2017 compró una parte de la marca de gafas milanesas de Daniel Beckerman, Retrosuperfuture.

Desde el punto de vista técnico y modelo de negocio, López señala que Ubooker no brinda ningún tipo de novedad. “Pone en contacto a gente que busca y gente que ofrece, es un modelo de negocio exportable casi a cualquier sector”.

Por ello, López se muestra sorprendido por el hecho de que estas iniciativas que ‘son un poco más de lo mismo’ cosechen tanto éxito entre grandes adinerados. “Me sorprende que haya gente que pone tanto entusiasmo y dinero en un proyecto que se puede aplicar en todos los sectores, en un negocio que fácilmente reproducible”, apunta.

Como en muchas otras redes sociales, el valor real de este tipo de negocios no es la capacidad de ingresos monetarios, sino los datos del sector que almacena. “El valor añadido es su información y no por el beneficio o los ingresos que generen. Ahí tenemos el caso palmario de Facebook”. Cree, además que, como suele pasar con los negocios tecnológicos, “lo venderán, pero insisto valdrá más por la información que por sus ingresos”.

Sin rodeos comenta el experto, “más allá de esto no me merece más comentarios, Ubooker usa una plataforma muy estándar”. Eso sí, no olvida que se trata de un negocio “especializado”, el lugar al que poco a poco van a ir yendo todas las redes sociales y negocios de economía colaborativa de este tipo. “Al igual que Daily Plinth, la plataforma de vídeos de arte especializados, aquí hay un equipo que supervisa los perfiles y le da calidad”.

Rosso es uno de los hombres más adinerados de Italia, según Forbes, su fortuna asciende a 4.300 millones de dólares. El empresario comenzó con la máquina de coser de su madre haciendo un par de excéntricos pantalones cuando apenas era un adolescente.

Aprendió todo lo que tenía que ver con el denim (tejido vaquero) con una alianza con Adriano Goldschmied en Molex, una compañía de moda italiana, a la que cambiaron el nombre de Diesel en 1978 haciendo un guiño a la crisis petrolera de la década.

En el 85 se hizo con todas las participaciones de Diesel y comenzó a irse de compras adquiriendo grandes casas de moda como Martin Margiela, Viktor & Rolf y Marni, ahora todos bajo el paraguas del holding Only Te Brave, donde comparte liderazgo y acciones con sus hijos Andrea y Stefano.