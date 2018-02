¿Cuánto ahorras cuando viajas en una Low Cost como Ryanair?

¿Cuánto ahorras cuando viajas en Low Cost? Los billetes pueden salir algo más baratos en una aerolínea de bajo coste como puede ser Ryanair. Siempre y cuando al usuario no le importe el asiento en el que viaje, no necesite facturar el equipaje y no se adquiera bebidas o comida dentro del avión.

OKDIARIO ha hecho la prueba. Un pasajero hace un trayecto de ida y vuelta de Madrid a Londres la semana del 9 al 13 de abril y factura su equipaje. Asimismo,compra los billetes de los autobuses lanzaderas desde los aeropuertos hasta el centro de la ciudad. Compra un billete en una aerolínea de bajo coste, como es Ryanair, y otro en una tradicional como Air Europa.

Pese a que los vuelos son más económicos, son los extras en el trayecto los que provocan que incremente el precio del viaje sustancialmente. Otro de los elementos que encarecen el viaje son los traslados desde el aeropuerto hasta el centro de la cuidad. Las aerolíneas de bajo coste vuelan a aeropuertos secundarios, que por lo general, se encuentran más apartados del centro.

En el caso de Ryanair, sus vuelos aterrizan en el aeropuerto de Stansted. Situado a las afueras de Londres y cuyo trayecto de ida y vuelta alcanza las 18 libras esterlinas (20,28 euros).

Viajar con la aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair es 11,14 euros más caro que viajar con Air Europa.

Realizamos una segunda prueba a otra capital europea. Vamos a París en la semana del 19 al 23 de febrero. Mismas condiciones de facturación e incluimos el precio de traslado desde el aeropuerto al centro de la ciudad.

En esta segunda prueba, la diferencia entre la bajo coste y la tradicional no llega a los 20 euros.

Ryanair cambia la política de equipaje de mano

El pasado 15 de enero, la aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair, cambió su política de equipaje de mano. Una nueva política en la que sólo está permitido viajar con dos piezas de equipaje de mano a bordo si se adquiere la Prioridad de embarque. En caso de llegar a la puerta de embarque con dos piezas de equipaje de mano, el pasajero debe entregar la pieza de equipaje más grande para que la coloquen sin cargo alguno en la bodega.