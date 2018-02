La cúpula de Blanco tanteó al actual CEO de Cortefiel para salvar la compañía textil de la quiebra

La cúpula directiva de Blanco tanteó al actual CEO de Cortefiel, Jaume Miquel, para que liderase y recondujese las malogradas cuentas de la compañía textil fundada por Bernardo Blanco. Según confirman fuentes cercanas a la cadena de moda, la oferta le llegó al directivo en agosto de 2016, solo unos meses antes de entrar en concurso de acreedores y de echar el cerrojazo total en febrero de 2017. Miquel, en ese momento director general de Women’secret – marca de Grupo Cortefiel – declinó la oferta.

El año 2016 comenzaba un año con crónica de muerte anunciada para Blanco, pero antes intentó usar una de las últimas balas, aunque nunca sabremos si eran reales o de fogueo. En agosto, en plenos números rojos y supuestamente buscando inversores, Blanco hizo una oferta a Jaume Miquel, actual CEO de Cortefiel, para liderar la cadena de moda española y salvarla de la quiebra, según aseguran a este periódico.

No obstante, las mismas fuentes también explican que Miquel ni siquiera consideró la oferta del fondo AC Modus y la declinó de inmediato al ver que no había planificación de viabilidad alguna. Es por ello, que fuentes jurídicas explican que no se descarta que Blanco usara un supuesto ‘fichaje estrella’ para atraer inversores. De ahí el fogueo de la fallida operación, además, fuentes de los empleados explicaban a este periódico que fue en ese agosto estival dejaron de inyectar capital en la cadena textil.

El ejecutivo tiene una trayectoria en el mundo de la moda más que solvente y, además, ha sido el artífice de que las cuentas de Cortefiel hayan vuelto a latir con fuerza. Miquel, licenciado en Económicas por la Universidad de Barcelona y PDD de IESE, ha trabajado en Levi Strauss & Co, Dockers Europe, Timberland hasta su llegada en 2006 para liderar la marca de lencería Women’secret. Será a finales de verano de 2016 cuando sea nombrado CEO sustituyendo en el cargo a Berta Escudero.

Además, fuentes del sector aseguran que Miquel es un directivo conciliador, dialogante, cercano y con gran capacidad de gestión para buscar soluciones en tiempos complicados. Cuando llega al máximo cargo de Cortefiel la deuda es abultada y la presión de los fondos inversores para elevar la rentabilidad es considerable.

Los números de la compañía española son tozudos: Cortefiel ganó un 82% más en los nueve primeros meses y crece un 3,9%, gracias a la estrategia de Miquel implantada en septiembre de 2016. Con esta experiencia, no choca en absoluto que Blanco pusiera sobre la mesa una oferta para el alto ejecutivo de la compañía de moda.

Este periódico se ha puesto en contacto con Grupo Cortefiel, pero de momento no ha obtenido respuesta.

La cúpula de Blanco en los juzgados

En noviembre de 2016, el fondo AC Modus – calificado de buitre por el sector – terminó declarando el concurso de acreedores y en febrero de 2017 echó el cierre a todas sus tiendas dejando a más de 800 empleados sin empleo. Recordemos que Blanco llegó a tener hasta 2.000 empleados y alrededor de 250 tiendas por toda España, siendo la más puntera del país, antes de que llegaran grandes marcas como Mango o Inditex.

Actualmente, la cúpula directiva de Blanco está imputada por delitos de estafa y alzamiento de bienes. Esta misma semana Gerry Waters y Nuno Ferreira, CEO y director financiero, respectivamente, han acudido a la Audiencia Nacional a declarar y han basado su defensa en afirmar que “solo cumplían órdenes”. Si los altos ejecutivos son condenados podrían enfrentarse a alrededor de 5 años de prisión.