Carla, la joven a la que tiraron su CV por ser mujer: “Soy tan capaz como un hombre”

Hace dos días, Carla fue descartada de un proceso de selección por ser mujer. La agencia Impulsa Comunicación buscaba una persona para cubrir las cuentas de Carglass y Coca-Cola. Pero, necesitaban a un hombre “para aguantar el ritmo”. Un dato que, tal y como confiesa Carla, no estaba especificado en el portal de empleo donde estaba publicada la oferta.

Las muestras de apoyo por la discriminación de género siguen llegando y los medios de comunicación continúan haciéndose eco de la noticia. Cuarenta y ocho horas después, Carla se siente arropada por cientos de personas, pero sigue con un sabor agridulce.

“Me siento totalmente humillada. Soy mujer, con carrera universitaria y trabajo como ejecutiva de cuentas actualmente. Soy igual de capaz de hacer el trabajo que un hombre“, cuenta a OKDIARIO. Cuando los medios difundieron la noticia, gracias a la publicación de la respuesta en las redes sociales de Carla, recibió un segundo e-mail de Pere Terés, director general de Impulsa, diciéndole “que ahora sí que me daba la oportunidad… no contesté”. Posteriormente, “recibí una llamada de Recursos Humanos de Impulsa Comunicación y Pere Terés pidiéndome disculpas por lo sucedido, pero el daño ya está hecho”.

No trabajaría con ellos

No le había pasado nunca con otra empresa, explica. “Considero inaceptable e intolerable una respuesta de este tipo” y aunque recibió la oportunidad de trabajar con ellos, no lo haría.

Las compañías implicadas, Coca-Cola y Carglass, utilizaron sus perfiles en Twitter para rechazar estas “respuestas discriminatorias”. La multinacional de bebidas afirmó, incluso, que “no trabajan con Impulsa Comunicación.

Carglass expresó su “malestar” por la respuesta. La compañía, encargada de la reparación de coches, pidió disculpas personalmente a Carla haciendo uso de un mensaje inclusivo, cabe destacar. “Te pedimos disculpas personalmente a ti y a todas las personas ofendidas por este mensaje, nosotr@s también lo estamos”, subrayan.