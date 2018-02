Mayhoola, el brazo inversor de la familia real de Catar, se lanza a competir con Kering y LVMH

Mayhoola For Investment (MFI), el vehículo inversor de la monarquía absolutista de Catar, quiere competir en las grandes ligas del sector del lujo y plantar cara los conglomerados galos, Kering y LVMH. Actualmente, MFI es propietaria de Valentino, Balmain y Pal Zileri, pero, a tenor de la última puja por la firma Lanvin, la estrategia de los regios cataríes no deja lugar a dudas: la batalla por el lujo no se a quedar solo en el Viejo Continente.

En general, las compañías de lujo con corazón familiar intentan esquivar la entrada de grandes fondos de inversión en su accionariado, sin embargo, lo cierto es que la supervivencia y el latido de muchas de ellas dependen de los grandes holdings como LVMH, Kering y, en menor medida, aunque todo se andará, de Mayhoola For Investment.

“El sector del lujo ha evolucionado mucho en las últimas décadas y se ha convertido en un oligopolio en el que los grandes grupos llevan el liderazgo”, explica a OKDIARIO Isabel García Hijding, profesora e investigadora de ISEM Business School. Señala, además, que el mercado “se ha vuelto muy concentrado” y las empresas familiares de lujo “han encontrado su supervivencia” en los grandes holdings.

Las marcas de lujo familiares, según los expertos, no aguantan más de tres generaciones. García Hijding comenta que “el relevo generacional siempre pone en peligro la sucesión de la empresa, por eso convertirse en parte de un grupo puede ser la forma de mantener el negocio”. Además, la alianza con grandes grupos como Kering o LVMH permite crear sinergias y llevar a cabo una expansión de la marca que no sería posible en un mundo tan globalizado y cambiante.

Actualmente, las marcas de lujo europeas – las más importantes del mundo – están en manos de compañías galas, pero con la irrupción de los fondos asiáticos y árabes la competición podría ponerse igualada. En la próxima década, según los expertos consultados, habría que seguir de cerca a Mayhoola porque, a tenor de sus últimos movimientos, la estrategia se basará en ir comprando compañías de lujo a golpe de talonario.

El fondo inversor de la familia regia de Catar lleva invirtiendo en el sector del lujo desde hace una década. La exjequesa y estilosa sin parangón, Sheikha Mozah bint Nasser Al-Missned, no se ha comprado el vestidor de determinadas firmas, no, en Catar se pone sobre la mesa una oferta para comprar las compañías de moda al completo.

Mayhoola tiene en su haber las firmas Valentino, Balmain y Pal Zileri, aunque recientemente ha tratado de comprar Lanvin y salvarla de las fauces de la quiebra. Finalmente, ha sido el fondo chino Fosun el que ha comprado la compañía que, según sus previsiones, tendrá unas pérdidas de al menos 27 millones de euros a cierre de 2017.

La firma italiana Valentino, valorada en 700 millones de euros según Reuters, saldrá a Bolsa en la primera mitad de 2018 con el objetivo de buscar financiación en los mercados para su rotunda expansión internacional.

García Hijding explica que hoy por hoy “la distancia entre Kering y LVMH es grande, necesitará unos años para entender bien el mercado del lujo ya que ahora está dando sus primeros pasos en dicho mercado”. Frente a los cataríes, los franceses “ya cuentan con un ‘expertise’ histórico”.

Pero, Mayhoola cuenta con algunas ventajas frente a Pinault y Arnault según la experta de ISEM Business School, “tiene capacidad financiera y flexibilidad para poder adaptarse al mercado del lujo que está en continuo cambio y ahora especialmente que está enfrentándose a la revolución digital”.

De momento, la experta no se aventura a poner nombre a las próximas adquisiciones del fondo del Reino de Catar, pero sí que comenta que Dado su gran “músculo financiero” no es descartable que pudieran hacerse con marcas independientes o incluso grupos más pequeños de moda/lujo”.

En definitiva, comenta García Hijding, a pesar de que el modelo de conglomerado “a veces se critica como poco productivo e ineficiente, las fusiones y adquisiciones en la industria del lujo siguen siendo la estrategia a seguir por los grandes grupos”.