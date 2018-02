Be Live (Globalia) abre su quinto hotel en Cuba

Be Live Hotels, la división hotelera del grupo Globalia, refuerza su apuesta por Cuba incorporando a su red un nuevo establecimiento ubicado en la Habana, el Chateau Miramar by Be Live.

En total son 5 los hoteles que la cadena pasa a gestionar en la isla, 2 en la capital y 3 en Varadero. El nuevo establecimiento, propiedad de Cubanacan, cuenta con una ubicación inmejorable, en primera línea de mar, junto a una de las zonas más concurridas de la capital, Miramar.

Se trata de un hotel boutique con 50 habitaciones, restaurante o piscina de agua salada entre otros servicios. La hotelera de Globalia tiene previsto llevar a cabo una importante inversión que permitirá el aumento de categoría del establecimiento a las 4 estrellas.

Dada la cercanía con el otro hotel que la cadena gestiona en la Habana, el Be Live Habana City Copacabana, el objetivo de Be Live Hotels radica en crear un complejo hotelero donde cada cliente pueda hacer uso de las instalaciones y servicios de ambos establecimientos y así ofrecer un mayor abanico de posibilidades.

Con la suma de este nuevo establecimiento, la cadena hotelera del grupo turístico líder en nuestro país, suma ya más de 9.000 habitaciones en 33 establecimientos repartidos por España, Portugal, Marruecos y El Caribe.