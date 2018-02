La operadora británica Vodafone cobra a un cliente por un paquete en el que ninguno de los servicios de que contrató funcionaba. Este paquete incluía teléfono fijo, fibra, IP fija, portabilidad del teléfono móvil y televisión de pago con la oferta de HBO.

La pesadilla de Bernardo comienza el pasado 12 de enero cuando decide dar de alta este paquete con Vodafone. No es hasta el día 24 de ese mismo mes, cuando la operadora británica instala todos los servicios. Prácticamente al instante Bernardo aprecia que algo falla.

“Me doy cuenta de que no funciona casi nada” asegura a OKDIARIO. Desde la portabilidad del teléfono móvil hasta la televisión de pago de Vodafone. “Pese a haber dado cinco veces mis datos, no son capaces de portar el móvil; la IP fija no funciona; no se ve HBO y la velocidad de navegación es pésima”, relata a OKDIARIO.

Vodafone le penaliza con 234,73 euros

Después de un aluvión de llamadas al servicio 123 de Atención al Cliente, repitiendo su historia a múltiples operadores, Bernardo no encuentra una sola persona que pueda solucionarle el problema. Es entonces cuando abre una reclamación en la Oficina de Atención al Usuario en el Ministerio de Industria, Energía y Agenda Digital.

“A la vista de la incompetencia de Vodafone”, afirma Bernardo, el 29 de enero llama a la operadora para darse de baja “en el periodo legal de desistimiento”. Pese a que no había pasado ni un mes desde que ‘contrató’ el servicio y se encontraba dentro del tiempo necesario para darse de baja, Vodafone le reclama una penalización de 234,73 euros.

Indignado, Bernardo asegura a este periódico que “no me dan de baja, a pesar de mis llamadas y reclamaciones”. La operadora le atormenta SMS recordándole la deuda de 234,73 euros.

Bernardo acude a las redes sociales para contar su historia. Tras publicar la odisea que estaba atravesando y a consecuencia de la repercusión Vodafone contacta con él. La operadora le reconoce que “a raíz del post” van a ayudarle. Le dan de baja el 9 de febrero y le advierten que le “llegará una factura de 102,50 euros” pero le devolverán la cantidad. Sin embargo, añade que “a día de hoy no me han cargado nada en cuenta corriente“.

Vodafone TV

Este mes la operadora británica ha presentado los resultados del tercer trimestre de 2017 en los que lograba 38.000 nuevos usuarios en su televisión de pago. Una cifra bastante discreta comparada con el ejercicio anterior, donde Vodafone TV ganó 78.000 suscriptores.