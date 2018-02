Puigdemont pone en la diana a Hostetur y la asociación hotelera se defiende: “Lleva meses insultando a España y a los españoles”

Hostetur, la Asociación de Empresarios de Hoteles y Alojamientos de la Costa Cálida, ofreció recientemente un fin de semana gratuito en varios hoteles de Murcia para 210 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que se desplazaron a Cataluña con motivo del referéndum ilegal del 1-O. Una iniciativa que Puigdemont se encargó de hacer visible a través de su Twitter, provocando un boicot independentista sobre la Asociación hotelera, que ha respondido al ex president que “a palabras necias, oídos sordos”.

Tras hacerse pública la promoción, Puigdemont cargó contra Hostetur a través de sus redes sociales: “Gracias a Hostetur, a la delegación del gobierno, ayuntamientos y Ministerio del Interior por el merecido homenaje a los policías que se dejaron la piel atemorizando, persiguiendo, insultando, amenazando y pegando a ciudadanos de Catalunya el #1Oct. Franco estaría muy orgulloso”, ha escrito el ex president, poniendo en la diana independentista a la Asociación.

La presidenta de la Hostetur, María del Mar Martínez, en declaraciones exclusivas a OKDIARIO, ha querido dejar claro que “Hostetur es una asociación Empresarial de Alojamientos Turísticos de la Costa Cálida, donde recibimos turistas de toda España y de todo el mundo, y todos son bienvenidos y acogidos con cariño”.

Respecto a la polémica, Martínez explica que “nuestra invitación a las Fuerzas de Seguridad responde al reconocimiento a un colectivo, dedicado exclusivamente a servir a una sociedad que sólo se acuerda de ellos cuando tiene problemas”. Ante este hecho, la presidenta de Hostetur cree que, consideraciones políticas aparte, “estos profesionales lo han pasado mal en los acontecimientos vividos en esa querida parte de España que es Cataluña. Respetamos todas las opiniones, aunque no las compartamos, y pedimos también, por tanto, respeto hacia las nuestras”.

Respecto al tuit de Puigdemont, no pueden ser más claros desde Hostetur: “A palabras necias oídos sordos”. “No nos sorprende ni nos ofende, lleva meses insultando a España y a los españoles y ya no esperamos nada mejor de él, lo que sí nos ha sorprendido son las amenazas y e insultos que estamos sufriendo por parte de algunos independentistas, cargadas de odio y crueldad; esto nos hacen entender aún más la falta de libertad que deben sufrir los no independentistas y los agentes que estuvieron desplazados. Y nos da más fuerza aún para organizar este fin de semana de reconocimiento a las fuerzas de seguridad de estado con más ilusión si cabe”.

De todo lo que se ha generado a partir de la invitación, desde Hostetur se quedan con “los mensajes de cariño y apoyo de muchos españoles y asociaciones de empresarios de hotel de otras regiones”.