La economía colaborativa y el cambio de hábitos ponen en jaque a las autoescuelas

Las autoescuelas están nadando en aguas revueltas y no tendrán más remedio que reinventarse. Los negocios de economía colaborativa y el cambio de hábitos de la Generación Z y los Millennials en el transporte están lastrando al sector de las autoescuelas. Lo cierto es que, según un informe de PONS Seguridad Vial, la expedición de permisos de conducir entre los jóvenes de entre 18 y 35 años ha caído más del 52% en la última década.

En la primera mitad del s. XX irrumpe en la vida de la humanidad el coche, un elemento que supuso un cambio de paradigma en los hábitos personales de transporte de la sociedad. Es cierto que en un primer momento tener un automóvil en propiedad estaba restringido a las altas y adineradas esferas, pero la labor de emprendedores como Henry Ford y el trabajo en cadena hicieron la industria más accesible a todas las clases sociales.

De hecho, la Fundación Global de Elecciones de Automóviles determinó que el modelo Ford T, producido entre 1908 y 1927, fue el coche más simbólico del siglo pasado porque permitió bajar el precio de compra y expandir su uso entre la clase media.

En definitiva, la aparición del coche supuso una auténtica revolución y con ella el desarrollo de nuevos negocios y nuevas maneras de abultar las arcas del Estado. En España la reina María Cristina firmó un decreto ley que obligaba a los conductores a obtener un permiso de conducir y a matricular sus coches. El precio de este carnet de conducir rondaba las 17 pesetas y se expedía a partir de los 18 años.

Más allá de las curiosidades históricas, lo que queda patente es que la innovación tecnológica, los nuevos hábitos en transporte y las nuevas generaciones traen como consecuencia el reajuste de algunos negocios clásicos como es el caso de las autoescuelas. Según in informe de PONS Seguridad Vial, desde 2007 hasta 2017 la expedición de permisos de conducir entre los jóvenes de 18 a 35 años ha caído un 52,6%.

Shara Martín, directora general de PONS Seguridad Vial, explica a OKDIARIO que hay varios factores que explican las cifras. “Nacen menos niños y, además, ha habido un cambio de hábitos entre la sociedad gracias a la tecnología”. Señala, además, que “ahora con la tecnología, por ejemplo, no salimos a comprar porque existe la posibilidad de que te traigan la compra a casa y no hay necesidad de desplazamientos”.

La necesidad de tener coche se ve reducida con las nuevas maneras de relacionarnos con las ciudades y está lastrando al negocio de las autoescuelas. Martín asegura que “llevan pasando malas rachas desde hace años” debido a la reducción de la demografía y los cambios en el paradigma de la movilidad”. Un hecho, asegura que “les está obligando a reinventarse ofreciendo más opciones a sus clientes o diversificándose ofreciendo, por ejemplo, formación en el manejo de drones”.

La generación de los llamados ‘Baby Boomers’ – nacidos tras la II Guerra Mundial – y la Generación X, amantes de la estabilidad y un trabajo para toda la vida, soñaban con tener la mayoría de edad para tener coche y permiso de conducir. “En estas generaciones o tenías coche o tenías coche”, explica Martín, “al final la gente deseaba y tenía un coche privado”. Sin embargo, que ahora “las alternativas de desplazamiento han aumentado y no tenemos la necesidad de tener un coche en propiedad”.

Bla Bla Car sigue creciendo, Car2Go y Emov inundan las ciudades con coches compartidos a través de plataformas, las bicicletas eléctricas se han extendido por Europa y la conexión en las ciudades con transporte público es cada día mejor. Y no sólo eso, en la década de 2020 Uber tiene previsto que las principales ciudades tengan servicios de taxis voladores, la semana pasada anunciaba la alianza con Bell Helicopter para poner en marcha drones de conducción automática con rutas predeterminadas.

Con este escenario es más que probable que ni siquiera se necesite contar con carnet de conducir para movernos por el mundo. La directora general de PONS Seguridad Vial explica que “la necesidad y la oferta disponible no es la misma, la realidad es que la gente ni necesita coche ni carnet de conducir o al menos no hay tanta necesidad como antaño”.

Los tiempos cambian y las cifras lo están demostrando. Tras los Millennials, que aún tienen rescoldos de la Generación X y su deseo de poder disfrutar de la libertad que brinda tener coche, llegan los conocidos como Centennials – nacidos a partir de 1995 – para arrasar con todo lo que habíamos apreciado hasta ahora. Éstos últimos nacen con un smartphone bajo el brazo, están sobreinformados, son innovadores con las herramientas a su alcance y, como han nacido bajo la recesión, tienen menos expectativas salariales.

En línea con este último aspecto, José María López, consultor independiente, no cree que el desplome de la demanda tenga que ver solo con la irrupción tecnológica, sino que la caída del poder adquisitivo entre las nuevas generaciones les obligue a moverse de manera distinta. “Ahora se considera más prescindible tener un carnet de conducir, el coche no es tan necesario porque las ciudades están muy conectadas y, además, podemos viajar de manera más diversa”, comenta.

Y añade una apreciación más que, aunque guasona es bastante certera. “Antes, hace años, tener coche era una manera de tener un estatus, incluso, ligabas más”, comenta entre risas.

Martín, además, hace hincapié en otro asunto importante que está marcando la agenda de todos los países comprometidos con la reducción de emisiones de CO2. “Respiramos un aire muy contaminado y no hay más remedio que restringir el tráfico en las ciudades, ahora no todo el mundo hace una inversión en un coche que no sabe si podrá usar”, concluye.

La crisis económica también golpeó al sector, sin embargo, explica Martin, se abrieron muchas y ahora mismo hay 9.000 centros de conducción en España. “Más autoescuelas y menos alumnos, al final no habrá más remedio que aceptar la realidad y reducir la oferta”, comenta la experta.