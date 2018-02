El futuro de Freixenet pende de un hilo: la pelea por el cava tensa las negociaciones con Henkell

El futuro de Freixenet sigue en una encrucijada. Las negociaciones con la compañía vitivinícola Henkell, quien presentó su oferta por la productora de cava hace dos años, se han enfriado durante las últimas semanas, según fuentes oficiales de la compañía. La razón: las bodegas de la compañía.

Los alemanes están más interesados en la parte del cava y los espumosos que en el conjunto de las bodegas de Freixenet, siempre según las mismas fuentes consultadas. Es decir: las bodegas de Rias Baixas, Rueda, Rioja y etc. no han conseguido conquistar a la compañía germana.

Pero, el pack no es divisible. O todo o nada. Y aunque la relación esté tensa, todo apunta a que las diferencias no serán un obstáculo para que Henkell no se quede con Freixenet. De hecho, la compañía vitivinícola quiere tener de cerca a la familia que siempre ha estado al frente del timón de Freixenet. Las fuentes consultadas aseguran que “quieren que se queden al menos los primeros años”.

Además de las bodegas, el precio de la operación también está en el aire. Algo, que también está influyendo en las negociaciones.

En noviembre, cerraron el acuerdo para la venta

El pasado mes de noviembre, el grupo vitivinícola -que es propiedad de la compañía alemana Dr. Oetker- acordó con los dueños de Freixenet comprar el 50,75% de las acciones de la productora de cava.

El vicepresidente de la compañía, Enrique Hevia, decidió vender sus acciones -cuenta con el 29% del capital- y los Bonet, que tenían la llave para culminar la operación y que se encuentran divididos, han aceptado vender una parte de sus acciones -cuentan con el 29% del capital de la compañía-. Sin embargo, José Luis Bonet, presidente de la compañía junto con los Ferrer Noguer -hasta ahora, la rama familiar era la accionista mayoritaria con un 42% de las acciones- se quedarán, en principio, dentro del accionariado.

Recordemos que, en un primer momento, la operación estaba valorada en 500 millones de euros. Sin embargo, aún está por determinarse.