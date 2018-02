PepsiCo da marcha atrás: no fabricará Doritos específicos para mujeres

“A ellas no les gusta hacer mucho ruido al masticar en público. Y no se chupan los dedos generosamente y tampoco les gusta llevarse las migas a la boca”. Con estas palabras, la CEO de PepsiCo, Indra Nooyi, servía la polémica. La compañía estaba trabajando en el lanzamiento de snacks diseñados exclusivamente para las mujeres, algo que el público ha rechazado contundentemente.

Una semana después, la empresa ha dado marcha atrás y ha explicado que el “informe sobre un producto específico de Doritos para mujeres consumidoras es inexacto. Ya tenemos Doritos para mujeres, se llaman Doritos y millones de personas las disfrutan todos los días”, aseguran fuentes oficiales de la compañía.

La empresa no descarta lanzar un producto con las mismas características, pero no se dirigirá al público femenino. “Al mismo tiempo, sabemos que las necesidades y preferencias continúan evolucionando y siempre estamos buscando nuevas formas de atraer y deleitar a nuestros consumidores“, añade el comunicado.

Las redes sociales se incendiaban contra Nooyi. Los Doritos que la compañía iba a lanzar “pronto” serían menos crujientes -para que hiciesen menos ruido al masticar-, irían en paquetes compactos para que cupiesen en el bolso y además, no serían tan grasientos para que no dejasen los dedos tan pringosos.

En una entrevista con Freakonomics, la máxima ejecutiva de PepsiCo también dio clases sobre cómo comían los Doritos tanto hombres como mujeres. Nooyi apuntó que a los hombres les encanta chuparse los dedos tras comer Doritos y meter las manos hasta el fondo de la bolsa y “aunque a las mujeres les encantaría hacer lo mismo, no lo hacen”.

Las declaraciones tuvieron un impacto directo en Twitter. Muchos usuarios acusaron de machismo a la compañía por su producto, que no saldrá a la luz, y no dudaron en rechazar esta iniciativa.

Me quedo mucho más tranquila. Antes comíamos patatas para hombres, coartadas por masticar y hacer ruido, no era nuestro producto ideal. Ahora, no hacen ruido y caben en el bolso. Gracias, @pepsi por conseguir hacer un producto machista. https://t.co/4Ybks0Z4LY

— Rocío Arregui (@arreguiabogada) February 3, 2018