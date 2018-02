Mapfre negocia con Banco do Brasil elevar la participación accionarial en su filial carioca

El grupo Mapfre ha firmado un acuerdo de intenciones, de carácter no vinculante, con Banco do Brasil para elevar su participación en los negocios que actualmente tiene en el país carioca, según ha informado la empresa española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV),

En concreto, elevará al 100% su participación del 50% en el negocio de las ramas de no vida que tiene en Brasil (incluyendo automóviles) y mantendría la misma configuración accionarial actual para los seguros de vida y los agrícolas, incorporándose los de hogar del canal bancario Be Banco do Brasil, que continuarían desarrollándose por BB Mapfre, entidad participada por la aseguradora española en un 25%.

“La redefinición de estos acuerdos produciría un incremento de la participación accionarial de Mapfre en sus negocios en Brasil, lo que permitiría avanzar hacia una estructura de gobierno más sencilla y eficiente y a reducir los gastos internos, con una mejora importante de la productividad y de la rentabilidad de los negocios”, ha explicado la aseguradora.

En cualquier caso, los términos definitivos de la operación serán comunicados por Mapfre una vez concluya el proceso negociador entre ambos grupos y se suscriban los acuerdos definitivos.

La alianza estratégica entre Mapfre y Banco do Brasil dio lugar en 2011 a BB Mapfre sociedad constituida en 2011, y que dispone de una cuota de mercado del 16,6% en Brasil con primas de más de 4.000 millones de euros en el último ejercicio.

Mapfre acaba de cumplir 25 años de presencia en Brasil, país que se ha convertido en su segundo principal mercado, después del español, con 12 millones de clientes desde que en 1992 adquiriera el grupo Segurador Vera Cruz.

El 20% de la facturación de Mapfre procede de su actividad en el país carioca, lo que permite que la compañía española sea el primer grupo asegurador multinacional en el conjunto de América Latina.