Inversores privados lanzan la plataforma Daily Plinth para hacer la competencia a YouTube

Varios inversores privados, cuyos nombres no han sido revelados, han apostado por Daily Plinth, una plataforma de vídeos especializada en el mundo del arte con la que pretenden plantar cara al gigante YouTube. El modelo de negocio reside en el patrocinio publicitario con tarifas que van de los 100 a los 5.000 dólares por vídeo/campaña. Los expertos creen esta iniciativo es la prueba del golpe de timón que está pegando el mundo tecnológico: especificidad, especialización y garantías de calidad.

Un nuevo lugar que aspira a llenar un nicho de mercado al que YouTube no llega. Daily Plinth es, si me lo permiten, un oasis dentro del bullicioso ruido de la poderosa plataforma de vídeos de Google. La nueva apuesta llegar para separar el polvo de la paja y para que los vídeos virales no devoren a los contenidos de verdadera calidad que pasan desapercibidos.

Daily Plinth ofrece a sus ‘parroquianos’ contenidos “con calidad” sobre diversos temas del mundo del arte. Por ejemplo, explican en su web, los lunes se habla de museos, el martes de galerías o el miércoles se desglosan estudios. Las conferencias y los mini-documentales se reservan para el sábado porque el contenido es más extenso.

También ofrecen vídeos con entrevistas a editores, comisarios o figuras representativas del sector y brinda la oportunidad al usuario de clasificar el material y compartirlo en sus propias redes sociales.

José María López, consultor independiente y cofundador de la startup Linkmusic, explica que “lo que se busca ahora mismo es especificidad, la especialización y la garantía de que encontrarás contenidos de calidad”. Es probable, apuesta el experto, que este tipo de plataformas “no se reduzca sólo al mundo del arte es probable que se abra, por ejemplo, a la comunidad científica y médica”.

El modelo de negocio es el patrocinio y las tarifas van de los 100 dólares a los 5.000 dólares, según comenta el directivo al medio especializado News Artnet. Añade, además, que la compañía se autofinancia y que cuenta con algunos inversores privados que prefieren, al menos de momento, no figurar.

López cree que con este proyecto “terminarán ganando dinero porque no debe ser una plataforma que genere muchos gastos, lo que hace es albergar videos”. Eso sí, explica que a largo plazo Daily Plinth podrá “tener unas necesidades de almacenamiento que empujen los costes al alza”.

El orgulloso emprendedor tecnológico explica entre risas que, “aunque está mal autocitarse”, Daily Plinth “es algo parecido a lo que hemos hecho en Linkmusic”. López señala que en todo el ‘maremágnum’ de redes sociales de exposición social muy generalistas como es el caso de YouTube o Facebook está dándose una “transformación de la tecnología, se está virando mucho hacia la especialización, enfocar y dar más calidad a los contenidos para determinados colectivos”.

Por su parte, Cornell DeWitt, cofundador de Daily Plinth, asegura que los clientes les explican que “los vídeos que hacen funcionan muy bien cuando se cuelgan en sus páginas o en sus redes sociales”. Sin embargo, “la cosa cambia”, relata, “cuando se lanza un vídeo con calidad a las fauces de YouTube. Simplemente desaparece”.

López, efectivamente, apoya la explicación de DeWitt. “YouTube es una plataforma social no especifica, cuanto más grande se hace, de alguna manera, pierde su utilidad para gente que necesita una plataforma especializada”.

De alguna manera, ahora que estamos en un mundo plagado de ‘fake news’, plataformas como Daily Plinth brindan “no sólo calidad, sino también más credibilidad porque de alguna manera el contenido está filtrado”.

En definitiva, el mundo digital está cambiando de manera permanente y este es otro de los escrutables caminos que brinda, en esta ocasión, al sector y los aficionados al mundo del arte. “La especialización usa ciertos filtros de calidad y exigencia”, explica López, “y, por lo tanto, una exclusividad”.

Daily Plinth se lanzó a finales del mes de enero y ya se ha hablado sobre el Museo de Bellas Artes de San Francisco, de la pintura de Nueva York de los años 70 con Christie’s o con el propietario de la galería Gagosian, Larry Gagosian, sobre el mercado actual del arte de vanguardia.